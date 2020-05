vor 3 Min.

TSV Merching zum Meister erklärt

Die erste Herrenmannschaft des TSV Merching ist Meister in der Bezirksklasse B: (hinten, von links) Jürgen Scharnagl, Werner Dill, Joachim Gaag, Karlheinz Gaag, (vorne) Roland Bublies, Matthias Annasenz. Foto: Jürgen Scharnagl

Schon vor dem Abbruch der Saison gab es keine Zweifel am Erfolg der ersten Herrenmannschaft

Von Jürgen Scharnagl

Nachdem der Deutsche Tischtennis-Bund mit allen seinen Landesverbänden aufgrund der Corona-Krise die Saison in allen Ligen vorzeitig für beendet erklärt hat, ist die erste Tischtennisherrenmannschaft des TSV Merching de facto Meister der Bezirksklasse B 2019/2020 und somit Aufsteiger in die Bezirksklasse A.

Natürlich hätte der TSV, wie alle anderen Mannschaften auch, die Spielzeit gerne auf sportlichem Weg beendet, doch gab es bei noch drei ausstehenden Spielen an der Merchinger Mannschaft längst keine Zweifel mehr. Zu dominant bestritt das Team die gesamte Rückrunde, in der sämtliche direkte Verfolger in die Schranken gewiesen werden konnten und neben fünf Siegen nur ein Unentschieden hingenommen werden musste.

Saisonrückblickend standen neben elf Siegen drei Unentschieden zu Buche sowie eine Niederlage, die allerdings am „grünen Tisch“ zustande kam. Somit blicken die Merchinger auf eine äußerst gelungene Spielzeit zurück, die alle Stammspieler zufriedenstellt.

Highlight aus mannschaftlicher Sicht ist sicherlich die makellose 28:0-Bilanz von Merchings Topspieler Joachim Gaag. Diese konstante Sicherheit und Zuverlässigkeit über eine ganze Saison auf die Platte zu bekommen, ist äußerst bemerkenswert und war ganz bestimmt ein Faktor für den Erfolg des ganzen Teams. Überhaupt können nahezu alle Merchinger Akteure prima Bilanzen vorweisen. Wie Joachim Gaag im vorderen Paarkreuz aktiv, erspielte sich auch Matthias Annasenz eine sehr gute 17:6-Bilanz. Im mittleren Paarkreuz waren Jürgen Scharnagl (13:8) und Karlheinz Gaag (11:9) regelmäßige Punktelieferanten, während das hintere Paarkreuz mit den stark spielenden Roland Bublies (16:3) und Werner Dill (6:11) die Siege am Ende unter Dach und Fach brachte.

Ein weiterer Erfolgsgrund war auch die Tatsache, dass von 48 gespielten Doppeln 30 gewonnen wurden, wobei auch hier das Doppel eins J. Gaag/Annasenz im Saisonverlauf ungeschlagen blieb.

Merchings zweite Herrenmannschaft beendete ihre Spielzeit auf Tabellenplatz zwei der Bezirksklasse D. Neun Siege, kein Unentschieden und fünf Niederlagen stehen am Ende zu Buche. Im Saisonverlauf konnten Merchings Top-Nachwuchstalente Johannes Steinhart und David Hoksch bei einigen Einsätzen weitere Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammeln und blieben erfreulicherweise ohne Niederlagen.

Neben Steinhart (2:0) und Hoksch (9:0) sammelten auch Markus Bader (10:0), Reiner Uhlig (12:1), Martin Steinbach (12:3), Simon Steinbach (12:5) und Wolfgang Kuhnert (2:0) jede Menge Erfolgserlebnisse.

