vor 47 Min.

TSV hält mit der deutschen Spitze mit

Beim Einzelwettkampf des Deutschland Cups in Biberach beweisen Simone Isopp, Elena Enderle und Nicole Eberlein ihr Können.

„Auf meine Mädchen ist einfach Verlass“, sagte Sylvia Ranf, die Trainerin der rhythmischen Gymnastinnen des TSV Friedberg nach dem Wettkampf. Das Trio Simone Isopp, Elena Enderle und Nicole Eberlein hatte beim Deutschland Cup der K-Einzelübungen in Biberach an der Riß wieder einmal tolle Ergebnisse eingefahren.

In der imposanten Wilhelm-Leger-Vierfach-Sporthalle zeigten die Friedbergerinnen, wie akribisch sie sich auf das Event vorbereitet hatten. Für Nicole Eberlein und Elena Enderle war es in diesem Jahr ein voller Durchstart. Schon im Mai hatten sie bei einem Regio Cup teilgenommen. Es folgte die erstmalige Qualifikation für den diesjährigen bundesweiten Einzel-Wettkampf des Deutschland-Cups in Biberach.

Entsprechend hoch war dann die nervliche Anspannung beim Wettkampf. Trotzdem schlugen sich beide ausgezeichnet. Das Ergebnis ihres Wettkampfs kann sich absolut sehen lassen.

So erreichte Nicole in der Altersklasse K8 elf bis 14 Jahre bei einem starken Teilnehmerfeld von 25 Gymnastinnen den 18. Platz. Für Elena war es in der K9 15 bis 17 Jahre ein hervorragender zwölfter Platz unter 26 Mädchen und gleichzeitig der beste Platz unter Bayerns Gymnastinnen.

In der K10, 18 Jahre und älter, stieg Simone Isopp als „alter Hase“ in den Wettkampf ein. Mit ihren ausdrucksstarken und sicheren Übungen mit Keule, Reifen und Band legte sie eine absolute Spitzenleistung auf das Parkett und erreichte im Mehrkampf unter 20 Top-Gymnastinnen aus ganz Deutschland den beeindruckenden siebten Platz. Damit tat sie es Elena gleich und schnitt in ihrer Altersklasse als beste Gymnastin Bayerns ab.

In den Gerätefinals der Handgeräte Band und Keule schaffte sie es ebenfalls jeweils auf den siebten Platz und durfte sich damit dreimal eine Urkunde abholen, weil die besten acht Übungen pro Handgerät werden separat geehrt werden.

Die Friedberger Trainerin Ranf sagte nach dem Wettkampf: „Es ist nicht leicht, sich auf dieser Ebene der starken Konkurrenz, insbesondere des TSC Neubrandenburg, des Walddörfer SV Hamburg, der SG Sandbach und der Gundelfinger Turnerschaft zu stellen und den Anschluss an die deutsche Spitze zu halten.“ (wm-)

