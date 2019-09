10:00 Uhr

TSV startet nach Umbruch in die Saison

Die Friedberger Bayernligisten wollen unter Trainerin Christina Seidel in die neue Saison starten. In der letzten Runde lief nicht alles nach Wunsch, etwa die Begegnung mit Günzburg.

Der Friedberger Bayernligist wird nun von Trainerin Christina Seidel geleitet. Zudem gibt es neue Spieler.

Von Domenico Giannino

Mit kurzfristigen Verletzungssorgen geht die neue Trainerin der Friedberger Ersten in die Handball-Bayernliga. Christina Seidel muss am morgigen Sonntag ab 16.30 Uhr beim ersten Saisonspiel gegen den TSV Lohr auf ihren Abwehrchef verzichten.

Denn Paul Thiel verletzte sich in der vorletzten Einheit vor der Premiere an der Hüfte. Der Zwei-Meter-Mann, der bereits weite Teile der letzten Rückrunde verletzt verpasst hatte, zog sich im Training eine Blessur an der Hüfte zu. Noch steht die genaue Diagnose aus, man rechnet aber mit einer längeren Ausfalldauer. Am Sonntag wird auch Florian Wiesner noch nicht im Kader stehen, er hat nach seiner monatelangen Verletzungspause noch Trainingsrückstand. Dafür werden beim TSV alle vier Neuzugänge dabei sein. Karlo Tomic, Manuel Scholz, Stefan Knittl und György Szouszki sind fit und wie der Rest der Mannschaft hoch motiviert.

Bei Friedbergs Gegner hat ein Umbruch stattgefunden

Beim Gegner aus Lohr hat ein großer Umbruch stattgefunden. Gleich vier Stammspieler sind nicht mehr dabei, auch der Trainer ist neu. Sicherlich der Königstransfer war die Verpflichtung des früheren spanischen Nationalspielers Carlos Prieto, der 96-mal für die Iberer aufgelaufen war und trotz seiner 39 Jahre für jede Abwehrreihe in der Bayernliga ein harter Prüfstein werden wird. In seiner Spielerbiografie lassen sich illustre Stationen wie der FC Barcelona und die Rhein-Neckar Löwen finden, neben einer Bronzemedaille bei Olympia 2008 sind sicherlich seine drei Titel in der Championsleague herausragend. Der neue Spielertrainer Maximilian Schmitt kam vom letztjährigen Meister Bad Neustadt, fehlt am Sonntag aber wegen einer Knieverletzung.

Christina Seidel will einen Heimsieg zum Start

Christina Seidel will unbedingt mit einem Heimsieg in die neue Saison starten: „Zu Hause wollen wir auf jeden Fall einen Sieg holen. Aber die Mannschaft und ich arbeiten erst sehr kurz zusammen. Darum brauchen wir Zeit, und es wird sicherlich alles noch nicht auf Anhieb klappen, denn die Abläufe müssen sich bei uns erst noch automatisieren.“

Zum Saisonstart werden wieder Einlaufkinder die Friedberger Spieler in die Partie begleiten. Zudem gibt es in der Halbzeitpause eine Vorstellung der preisgekrönten Rope Skipper des TSV Friedberg.

Alle Zuschauer, die mit einem TSV-Friedberg-Trikot oder Trainingsoberteil zum Spiel erscheinen, nehmen an einer Verlosung für einen Gutschein von der Steak Manufaktur Augsburg teil.

Themen Folgen