TV Prittriching hat Grund zur Freude

Nachwuchs-Teams überzeugen bei der letzten Runde des Bayernpokals.

Von Birgit Schaller

In Utting fand die dritte und letzte Runde des Bayernpokals 2019 statt. Die fünf Prittrichinger Nachwuchsturner Moritz Kubik, Dominik Hirner, Carl Witta, Sky Hirner und Moritz Korban starteten in der Altersklasse der 14- bis 17-Jährigen.

Die Jungs erwischten einen super Tag und turnten einen wahnsinnig starken Wettkampf. Sie holten sich die Tageshöchstwertungen an den Geräten Sprung, Barren und Reck. Lediglich dem TSV Unterpfaffenhofen-Germering musste man sich geschlagen geben und landete auf dem zweiten Platz. Über die gesamte Saison 2019 konnten sich die Jungs den ersten Platz sichern und wurden somit Meister in ihrer Altersklasse. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Moritz Kubik, der sich in der Gesamtwertung auf Platz zwei turnte.

Auch die Jüngeren trumpfen groß auf

Auch in der Altersklasse M12-13 waren die Prittrichinger dabei – und äußerst erfolgreich. Sie holten sich unter sieben Mannschaften den Sieg. Bastian Viehmann wurde in der Einzelwertung Erster, Adrian Schwabe Dritter, Leonhard Blank Fünfter und Max Drees Siebter. Trotz des frühen Wettkampfbeginns waren die TVP-Nachwuchsturner hellwach, turnten sauber und erreichten an allen sechs Geräten Tageshöchstwertungen.

Auch bei der Gesamtwertung belegten die „Burchinger“ Platz eins und wurden Meister der Turnsaison in ihrer Altersklasse. Des Weiteren qualifizierten sie sich für den Regionalentscheid in Starnberg im November.

