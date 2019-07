vor 20 Min.

Team Mering holt den zweiten Platz

Ein gemischtes Jugend-Team aus der Marktgemeinde ist beim Augsburger Landkreislauf vorne dabei

Wieder einmal wurde der Augsburger Landkreislauf zum Höhepunkt der Laufsaison. Wie im Vorjahr waren TSC-Mitglieder mit Sportfreunden aus anderen Vereinen und Sportarten unter dem Namen „Team M(ering)“ auf den beiden Stecken rund um Wehringen am Start.

Herausragend war der zweite Platz der Jugend-Staffel in einer Gesamtzeit von zwei Stunden und 22 Minuten. Auf den beiden Teilstrecken von 5,7 und 4,6 Kilometern, die jeweils abwechselnd von insgesamt sechs Läufern zu absolvieren waren, machten die Jungs um Teamkapitän Thomas Kralik – zugleich Bestzeit auf der langen Strecke mit 23:08 Minuten – mächtig Tempo und waren immer im vorderen Teil der insgesamt 120 Mannschaften dabei.

Die Frauen-Mannschaft beendete nach vier Läuferinnen das Rennen. Die Männer-Staffel mit acht Läufern erreichte das Ziel dank eines zusätzlichen Laufeinsatzes von Thomas und Hendrik aus der Jugend-Staffel in einer Zeit von drei Stunden und 20 Minuten auf dem 33. Platz.

Bereits vor dem Hauptlauf gingen fünf TSC-Kinder aus der TSC-Laufgruppe von Dietmar Wörle auf einen 1000-Meter-Rundkurs auf dem Sportgelände. Trotz Regen ließen sie sich nicht beirren und liefen mit großer Freude ins Ziel, um die Siegermedaillen von Landrat und Bürgermeister entgegenzunehmen. Obendrauf gab es bereits vor dem Start ein T-Shirt.

Es ist bereits möglich, sich per Mail an jocher@tsc-mering.de für den Landkreislauf im Jahr 2020 in Zusmarshausen unverbindlich anzumelden.

