Tegernbacher Mixed-Team erfolgreich Lokalsport

In Maisach lässt sich das SCT-Quartett von einer Auftaktniederlage nicht stören. Auch bei anderen Turnieren ist man vorne dabei, mit einer Ausnahme.

Von Johann Hamberger

Jedes Wochenende sind die Tegernbacher Stockschützen derzeit unterwegs. So siegte das Mixed-Team in Maisach, in Lech-aschau (Trio in Österreich) und in Fuchstal (Duo) sprangen tolle zweite Plätze heraus, lediglich in Ottmaring lief es nicht optimal.

Zum Mixed in Maisach gingen Irmi Heiß, Petra Hamberger sowie Markus und Michael Wagner an den Start. In der ersten Begegnung war man noch nicht so richtig eingespielt und verlor gegen Germerswang. Dann aber wurden in Serie Gernlinden, Maisach, Inning, Riederau und Überacker deutlich besiegt. Am Ende standen 10:2 Punkte und eine Stocknote von 3,250 zu Buche, was den klaren Turniersieg vor Gernlinden (8:4/1,625) und Germerswang (8:4/1,559) bedeutete.

Der Einladung zum Trio-Turnier des SV Lechaschau folgten Markus und Michael Wagner verstärkt durch Luis Merkl (TSV Kühbach) als Spielgemeinschaft. In dem sehr stark besetzten Turnier unterlag man im ersten Spiel dem SSV Vils, doch dann konnten Siege gegen Pinswang, Raika Langenfeld und Terfens Schwaz eingefahren werden. Auf die deutliche Niederlage gegen Gastgeber Lechaschau folgten Siege gegen Götzis und Mieming. Dem SC Eibsee-Grainau musste man sich hauchdünn mit 10:12 geschlagen geben, aber Reutte und Naturns-Raiffeisen wurden wieder klar besiegt. Am Ende belegte das Team mit 14:6 Punkten und der Stocknote von 1,660 den zweiten Rang hinter Sieger SV Lechaschau (16:4). Aufgrund der besseren Stocknote konnten Raika Langenfeld (14:6/1,589) und ESF Pinswang (14:6/1,314) auf die Plätze drei und vier verwiesen werden.

Zum Duo-Turnier des SV Fuchstal traten Michael Wagner und Luis Merkl (TSV Kühbach) erneut als Spielgemeinschaft an. In der Gruppe zwei wurden Bad Kohlgrub, Rammingen, Schwabbruck, Dünzelbach, Gunzenhausen und eine Auswahl des Kreises 301 teilweise deutlich besiegt.

Gegen den starken FC Penzing entwickelte sich ein äußerst spannendes Spiel, in dem beide jeweils nur drei „Dreier“ schreiben konnten, sodass es am Ende 9:9 unentschieden ausging. Mit 13:1 Punkten und der Stocknote von 2,320 blieb allerdings nur der zweite Rang hinter den punktgleichen Penzingern, die die überragende Stocknote von 5,167 erzielten.

Beim Unterbaarer-Cup des SV Ottmaring trat der SC Tegernbach mit Gerhard Engelmann, Josef Wagner, Hermann Engelmann und Blasius Lackerschmid an. Jedoch lief es für das Team nicht gut, sodass am Ende mit 5:11 Punkten der siebte Rang blieb.

