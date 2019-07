00:02 Uhr

Tegernbacher holen Meisterschaft in der Landesliga

Team beweist in Sonthofen seine Klasse und steigt nun in die Oberliga West auf

Mit hervorragenden 34:12 Punkten holte sich die erste Herrenmannschaft des SC Tegernbach den Meistertitel in der Landesliga West und steigt in die Oberliga West auf.

Am ersten Wettkampftag der Landesliga West lief es bei den Tegernbacher Stockschützen gut und sie lagen zur „Halbzeit“ auf Rang eins. Beim zweiten Spieltag, der wieder in Sonthofen ausgetragen wurde, ging das Team in unveränderter Aufstellung mit Markus Wagner, Michael Wagner, Martin Kurz und Stefan Wagner an den Start und hatte als erstes gleich den obligatorischen Aussetzer. Das erste Spiel gegen TSV Schondorf II wurde zwar klar gewonnen, aber gegen den TSV Dasing gab es einen Dämpfer, denn man unterlag mit 10:14.

Es folgten nun drei Partien gegen direkte Mitkonkurrenten um den Aufstieg. Gegen den ESC Seltmans lag man mit 8:0 in Front, doch der Gegner stellte auf 8:11 und erst in der letzten Kehre konnte mit einem Fünfer der wichtige 15:13-Sieg gesichert werden. Gegen EC Haslangkreit II lag man zwar zurück, aber mit konstanter Leistung wurde auch hier ein 13:9-Sieg eingefahren.

Anders lief es gegen den VfB Oberndorf, denn hier unterlag man klar mit 8:16. Weiter ging’s mit einem klaren Sieg gegen ESC Füssen, dem eine ebenso deutliche Niederlage gegen den ESV Herrsching folgte. Trotz einer 11:6-Führung musste man sich gegen den SV Unter-/Oberbrunn mit einem 11:11-Unentschieden zufriedengeben, aber im Endspurt wurden EC Osterreinen, SV Haspelmoor und SSV Dünzelbach besiegt.

In der Endabrechnung über beide Wettkampftage standen für die Tegernbacher Stockschützen 34:12 Punkte und damit der Meistertitel der Landesliga West zu Buche. Dahinter rangierten der ESC Seltmans (32:14) und der SSV Höchstädt (30:16). Diese drei Mannschaften und auch der Tabellenvierte VfB Oberndorf (29:17) steigen in die Oberliga West auf. (HJ)

