vor 53 Min.

Tegernbacher kommen beim Kreispokal nach oben

Das Herren-Team des SC steigt nach klaren Siegen wieder auf

Von Johann Hamberger

Das Stockschützen-Team des SC Tegernbach, bestehend aus Markus Wagner, Michael Wagner, Stefan Wagner und Enrico Peiker, waren mit dem festen Willen, wieder in den Kreispokal A aufzusteigen, nach Landsberg gefahren. Gleich im ersten Spiel besiegten die Tegernbacher den SV Haspelmoor mit 34:0, und auch der SV Inning wurde mit 28:5 klar bezwungen. In dieser Serie wurden auch gegen FC Landsberied (20:8), SC Riederau (30:0), SF Breitbrunn (40:0) und TSV Utting (21:9) klare Siege eingefahren, sodass der Gruppensieg mit 12:0 Punkten und der Stocknote von 6,481 feststand. Nicht mehr so einfach gestaltete sich dann das Endspiel gegen den anderen Gruppensieger FC Penzing.

Gleich in der ersten Kehre mussten die Tegernbacher einen 7er einstecken, der aber in der zweiten Kehre ausgeglichen wurde. Die Penzinger gingen mit einem 3er in Führung, aber die Tegernbacher konterten mit einem weiteren 7er. Mit einem 5er kam der Gegner nochmals heran, aber der SC Tegernbach schaffte in der abschließenden Kehre einen 3er zum knappen 17:15-Sieg und damit den Gesamtsieg im Kreispokal B 2019.

