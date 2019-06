vor 55 Min.

Tegernbacher mischen vorne mit

Sie gewinnen die Pokalrunde A und beweisen in der Landesliga ihre Klasse

Nach acht Turnierrunden beim Herren-Pokal A 2019 steht der SC Tegernbach mit 12 Punkten Vorsprung als klarer Sieger fest. In der Landesliga West führen die Stockschützen nach dem ersten Wettkampftag die Tabelle knapp mit einem Punkt Vorsprung an und haben sich für den zweiten Spieltag eine gute Ausgangsposition auf einen Aufstiegsplatz geschaffen.

In der Pokalrunde setzt der SC Tegernbach fast in jedem der acht Turnierdurchgänge unterschiedliche Stockschützen ein. Insbesondere solche, die nicht in den Liga-Mannschaften mitwirken, haben hier die Möglichkeit, ihre Trainingsleistungen im Turnier zu bestätigen. Dieses Jahr lag der SC Tegernbach bereits nach sechs Durchgängen mit 13 Punkten in Führung. Doch in der vorletzten Runde bei WB Germerswang wurde mit 4:8 Punkten der letzte Platz belegt.

Die letzte Runde bei SV Erlbach-Pfaffenhofen bestritten Michael Wagner, Martin Kurz, Stefan Wagner und Gerhard Engelmann. Auch hier startete man mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden ins Turnier, doch dann stabilisierte sich die Mannschaft und schaffte mit 6:6 Punkten noch Rang fünf. In der Endabrechnung aller acht Turnierrunden erspielte sich der SC Tegernbach aber klar mit 60:24 Punkten den Gesamtsieg 2019 vor dem FC Landsberied (48:36) und dem TSV Gernlinden (46:38). Es folgten MSF Olching (44:40/1,141) vor dem punktgleichen SV Haspelmoor (0,989) und dem SV Erlbach-Pfaffenhofen (39:45). Den Weg in die Gruppe B müssen WB Germerswang (35:49) und SV Kottgeisering (20:64) antreten.

Am ersten Wettkampftag der Landesliga West traten die Tegernbacher in der Aufstellung mit Markus Wagner, Michael Wagner, Martin Kurz und Stefan Wagner an. Als Ersatzmann begleitete Enrico Peiker das Team auf den Bahnen in Sonthofen. Hoch motiviert und bestens vorbereitet legten die Tegernbacher los und besiegten in Folge TSV Altusried, DJK Sandizell, SF Windach, TSV Schwabmünchen, TSV Stötten und TV Bad Grönenbach. Gegen ESC Weißenhorn konnte mit Glück ein Unentschieden verbucht werden, doch gegen den SSV Höchstädt wurde wieder ein knapper Sieg eingefahren.

Die erste Niederlage des Tages gab’s gegen den SV Oberrieden, aber mit Siegen gegen TSV Binswangen, TSV Moorenweis und ESV Wörthsee erkämpfte man sich die Tabellenführung zurück. Im letzten Spiel führte das Team noch mit 8:5 gegen SC Riederau, doch in den letzten drei Kehren lief nichts mehr, sodass man die zweite Niederlage kassierte. In der Zwischenabrechnung des ersten Wettkampftages bleibt der SC Tegernbach weiter knapp mit 21:5 Punkten auf dem ersten Rang vor dem ÉSC Seltmanns (20:6), dem EC Haslangkreit II (18:8) und dem VfB Oberdorf (16:10 / 1,518). Diese vier Plätze berechtigen zum Aufstieg in die Oberliga West und die Tegernbacher haben sich eine gute Ausgangsposition für den zweiten Wettkampftag am Samstag, 29. Juni, (wieder in Sonthofen) geschaffen, um einen dieser Ränge zu erreichen. (HJ)

