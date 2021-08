Die Meister stehen fest

Gleich zwei Nachwuchsmannschaften des TC Friedberg freuen sich über den Titel. Einem Team gelingt sogar der Aufstieg in die Regionalliga. Meringer Herren geben Rote Laterne ab

Die Punktrunde der Tennisspieler ging nun zu Ende. Zum Abschluss gab es die ein oder andere Überraschung. Den ersten Sieg feierten die Meringer Herren. Beim TC Friedberg gibt es gleich mehrere Meisterschaften zu feiern. Ein Team spielt künftig sogar Regionalliga.

Friedberg Einen erfolgreichen Saisonabschluss gab es für die Mannschaften des TCF. Die Junioren um Patrick Link und David Eichenseher gaben in der gesamten Spielzeit nur einen Punkt ab und sicherten sich souverän den Titel in der Bezirksliga. Die Zweite Mannschaft landete im Mittelfeld und hielt die Klasse. Ebenfalls über die Meisterschaft jubeln konnte das Knaben 15 Team um Samuel Braun. Auch im letzten Saisonspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg ließen die Friedberg nichts anbrennen. Am Ende stehen 14:0 Punkte in der Bezirksliga. Die Juniorinnen wurden Fünfter.

Auch bei den Erwachsenen fuhr der TCF gute Ergebnisse ein. Die Heeren eins besiegten den Tabellenführer TC Augsburg Siebentisch II mit 5:4. Dabei sah es nach den Einzeln überhaupt nicht gut aus. Lediglich Dominik Rezek an eins und David Eichenseher an vier punkteten. Die drei Doppel gingen an die Gastgeber, wobei auch der knappe Sieg nichts mehr an Tabellenplatz zwei änderte. Ebenso stark haben sich auch die Herren 40 in der Bezirksliga geschlagen. Auch hier sprang die Vizemeisterschaft heraus. Die Damenmannschaft des TC Friedberg landeten auf Platz vier. Einen historischen Erfolg feierten die Herren 50. Durch den 5:4-Erfolg in Erding sicherten sich Gerhard Hemm, Alexander Köble, Milan Trneny, Oliver Becker, Wolfgang Schießler und Karl-Heinz Ehrwen die Meisterschaft in der Bayernliga und schlage künftig in der höchsten Spielklasse Regionalliga auf.

Mering Die Erste Herrenmannschaft fuhr am letzten Spieltag überraschend ihren ersten Saisonsieg ein. Gegen die ersatzgeschwächte Dritte Mannschaft des TC Augsburg Siebentisch konnte ein auch in der Höhe verdienter 8:1-Erfolg gefeiert werden. Schon nach der ersten Runde standen die Zeichen auf Sieg für den Außenseiter. Florian Schieferdecker musste aufgrund einer Aufgabe seines Gegners Daniel Wünsch nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Manuel Singer und Benedikt Beier gaben sich gegen ihre Gegner keine Blöße und fuhren zwei nie gefährdete 6:2, 6:1 und 6:1, 6:3 Siege ein. Die zweite Runde gestaltete sich spannender, Florian Deiml entschied sein Match im Matchtiebreak gegen Deren Yigin für sich und auch Nikolas Singer drehte einen Satzrückstand und gewann am Ende im Matchtiebreak. Florian Guggumos erhöhte auf 6:0. Dank einer Aufgabe in den Doppeln und einem glatten 6:0, 6:0 Erfolg von N.Singer/Guggumos stand es schnell 8:0, ehe dem TC Augsburg III der Ehrenpunkt dank einem knappen 7:6, 7:6 gegen Schieferdecker/M.Singer gelang. Durch den hohen Sieg schob sich der TC Mering noch am TC Neugablonz vorbei auf den vorletzten Platz der Bezirksliga. Dennoch droht dem Team der Abstieg.

Auch die Damen 1 beendeten ihre Saison mit einem klaren Sieg. Gegen den TV aus Hörzhausen gelang ein 8:1. In der ersten Runde setzten sich Daniela Mülken, Julia Deiml und Marlene Seidl durch, lediglich Silvia Braatz hatte bei ihrem 6:4, 7:6 länger zu kämpfen. Carina Umlauf erhöhte mit ihrem 6:4, 7:5 auf 5:0, ehe Sabine Huber ihrer Kontrahentin Lisa Rauscher im Matchtiebreak unterlag. Daniela Mülken und Sabine Huber schlugen ihre Gegner im ersten Doppel und auch Carina Umlauf zusammen mit Marlene Seidl hatten im dritten Doppel keine Probleme. Lediglich Julia Deiml und Silvia Braatz wollten ihr letztes Spiel in dieser Saison noch länger auskosten und schlugen ihre Gegner erst mit 12:10 im Matchtiebreak. Durch den Erfolg sicherten sich die Damen Platz drei in der Bezirksklasse 1.