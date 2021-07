Herren aus Mering und Friedberg treffen auf starke Teams

Für die ersten Mannschaften der Meringer und Friedberger gibt es nichts zu holen. Die TCM-Damen beweisen aber Kampfgeist und setzen sich gegen Haunstetten durch.

Die Tennisteams aus Mering und Friedberg mussten einige Niederlagen wegstecken, verzeichneten aber auch Erfolge.

TC Mering Beim TC Haunstetten gewannen die Meringerinnen knapp mit 5:4. Während Julia Deiml im Einzel mit ihrer Gegnerin kurzen Prozess machte (6:0, 6:2), musste Sabine Huber im ersten Satz in die Verlängerung. Nachdem sie zu Beginn des Satzes in Rückstand geriet, kämpfte sie sich zurück und entschied den Tiebreak 7:5 für sich. Danach war der Bann gebrochen und Huber gewann den zweiten Satz klar mit 6:0. Daniela Mülken siegte souverän 6:1, 6:3. Antonia Seitz musste sich im Spitzenspiel gegen Christine Hohm, ebenso wie Silvia Braatz und Sophia Hartung, geschlagen geben.

Mit einem 3:3 ging es in die Doppel. Während Seitz/Deiml gegen Hohm/Schepp deutlich 6:1, 6:3 gewannen, war für das dritte Doppel Hartung/Braatz wenig zu holen. Alles hing daher von der letzten Paarung ab. Mülken/Huber gewannen im ersten Satz im Tiebreak mit 7:4. Nach einem schnellen 3:0-Vorsprung im zweiten Satz wurde es noch einmal knapp. Die Haunstetter Blank/Petrussek kämpften sich auf 3:2 heran, bevor Mülken/Huber wieder zu ihrem Spiel zurückfanden und auch Satz zwei mit 6:2 für sich entschieden. Nach dem zweiten Saisonsieg belegen die Meringer Damen mit 4:2 Punkten nun Rang drei.

Herren des TC Mering verlieren gegen Schießgraben deutlich

Die Herren I mussten sich auch am dritten Spieltag geschlagen geben. Beim 1:8 gegen den hoch favorisierten TC Schießgraben Augsburg II war für das junge Team wenig zu holen. In der ersten Runde hielt Manuel Singer am längsten dagegen und konnte sich im ersten Satz sogar zwei Satzbälle gegen Benjamin Sömek erspielen, gab dann das Spiel aber zum 6:7, 1:6 aus der Hand. Florian Schieferdecker (2:6, 1:6) und Florian Guggumos (3:6, 3:6) verloren dagegen jeweils deutlich. Nikolas Singer machte es in der zweiten Runde besser als sein jüngerer Bruder und zwang den deutlich höher eingestuften Luis Feiner mit 6:2, 7:5 in die Knie. Florian Deiml hatte gegen den Australier Stefan Storch nicht den Hauch einer Chance (0:6, 1:6) und auch Andreas Ludwig (2:6, 1:6) musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben.

Die Doppel waren allesamt ausgeglichen, N. Singer/Guggumos unterlagen im dritten Doppel mit 2:6, 5:7. Schieferdecker/M. Singer 3:6, 3:6 und Deiml/Ludwig verpassten mit 5:7, 6:4, 7:10 nur knapp einen Sieg.

Die Herren II konnten ihren positiven Lauf fortsetzen. Auch im zweiten Spiel gewannen sie mit 8:1 und träumen weiter vom Aufstieg in die Bezirksklasse 1. Schon im ersten Durchgang legten Sebastian Bauer und die Youngster Tim Rajewski und Christian Becker den Grundstein des Erfolgs. Rajewski bewies beim 7:6, 4:6, 10:8 gleich doppelt seine Stärke im Tiebreak. Im zweiten Durchgang machten Benedikt Beier mit einem 6:0, 6:1 und Christian Becker mit 6:1, 6:1 schnell den Sieg klar. Lediglich Maximilian Ludwig musste sich im Match-Tiebreak knapp geschlagen geben. Mit drei klaren Siegen im Doppel machten die Herren II das 8:1 perfekt.

Jugend des TC Friedberg ist erfolgreich

Die Herren 50 belegen nach einem überzeugenden 8:1-Heimsieg gegen Wittislingen mit 6:0 Punkten Platz eins und haben weiterhin gute Aufstiegschancen. Auch die Damen 40 präsentierten sich beim Auswärtsspiel in Gersthofen in bestechender Form. 9:0 gewann man und ist nun Tabellenführer.

Weitere Resultate: Herren III - Stadtwerke 3:6, Herren 30 – Unterschneitbach 3:6, Herren 40 – Kötz 3:6, Illerberg-Thal – Herren 60 3:6, Obergriesbach – Damen 50 3:3, TCA II – Junioren I 2:4, Junioren II – Gundelfingen 3:3, Junioren III – Friedberg V 3:3, Haunstetten – Juniorinnen 4:2, Friedberg – Knaben U15 I 5:1, Mädchen U15 – Adelzhausen 4:2, Schießgraben – Kleinfeld U9 9:12.

TC Friedberg Die erste Herrenmannschft aus Friedberg unterlag knapp mit 4:5 dem TC Augsburg III. In einem spannenden Spiel verlor das Team zwei Einzel im Match-Tiebreak. Dabei handelte es um die Partien von Dean Thurner und David Eichenseher und somit stand es nach den Einzeln 2:4. Trainer Jiri Zavadil sagt: „Es war sehr gutes Tennis geboten. Unsere Jungs haben gut gekämpft.“

Auch die Damen gingen leer aus. Sie verloren gegen den TC Schrobenhausen mit 3:6. Mit den Ergebnissen des Friedberger Nachwuchses war Zavadil aber zufrieden. „Bei der Jugend sind wir weiter sehr erfolgreich“, sagte er.