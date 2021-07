Mering kämpft gegen den Abstieg

Die erste Herrenmannschaft macht es bis zum Schluss spannend. Jedoch verliert das Team gegen den TC Schrobenhausen. Friedbergs Männer holen wichtige Punkte.

Die Männer des TC Mering werden ihre Klasse wohl nicht halten können. Besser läuft es bei den Friedbergern.

TC Mering Die erste Herrenmannschaft des TC Mering musste sich auch im vierten Saisonspiel in der Bezirksliga gegen den TC Schrobenhausen geschlagen geben. Nach der knappen 4:5 Niederlage gegen einen der größten Abstiegskonkurrenten ist die Klasse für die Meringer Aufsteiger kaum mehr zu halten. Der TCM startete gut in die Partie. Manuel Singer gelang ein knapper Sieg im Match-Tiebreak (6:1, 3:6, 10:6), und Youngster Benedikt Beier siegte glatt in zwei Sätzen (6:1, 7:5). Lediglich im zweiten Satz hatte der erst 15-jährige Beier leichte Probleme. Florian Schieferdecker verlor hingegen sein Duell gegen Crtomir Gobec klar 2:6, 2:6. In der zweiten Runde gelang Nikolas Singer beim 0:6, 1:6 nur ein einziger Spielgewinn, und Florian Deiml stemmte sich zwar mit allen Kräften gegen eine Niederlage, musste sich aber gegen den schon vorher deutlich höher eingestuften Aljaz Cajzek 2:6, 5:7 geschlagen geben. Andreas Ludwig hielt mit einem souveränen 6:1, 6:4 jedoch die Meringer Hoffnungen am Leben. Mit einem 3:3 ging es in die Doppel.

N. Singer/B. Beier ließen nichts anbrennen und brachten Mering 4:3 in Front. Ihnen gelang ein klarer Erfolg mit 6:3 und 6:1. Das zweite Doppel Deiml/Ludwig hatte die Chance, den Sieg für Mering perfekt zu machen, und hielt in beiden Sätzen lange mit, doch am Ende musste man sich den Schrobenhausenern doch mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Zu einem echten Krimi entwickelte sich das entscheidende Spitzendoppel Schieferdecker/M. Singer gegen Cajzek/Ott. Die beiden Meringer lagen fast schon aussichtslos mit 4:6, 2:5 im Hintertreffen. Doch sie schafften es beinahe, das Blatt nochmals zu wenden. Im zweiten Satz gewannen sie vier Spiele in Folge und führten plötzlich 6:5. Schrobenhausen glich aus, und es ging in den Tiebreak. Die Spannung erreichte nun ihren Höhepunkt. Nach einigen grandiosen Ballwechseln stand es plötzlich 7:7. Doch dann war es vorbei. 2:6, 6:7 hieß es am Ende. Nach dem 4:5 muss der TCM nun wahrscheinlich für die Bezirksklasse 1 planen.

TC Mering: Damen holen Platz im Mittelfeld

Mit einem Platz im Mittelfeld müssen sich die Damen des TCM anfreunden. Nach der 1:8-Niederlage im Heimspiel gegen den Tabellenführer Donauwörth weist man aktuell eine ausgeglichene Bilanz auf. Julia Deiml konnte einen klaren Sieg verbuchen (6:2, 6:2). Sabine Huber verlor unglücklich 9:11 im Match-Tiebreak. Alle anderen Einzel gingen in zwei Sätzen verloren, sodass das Spiel bereits nach den Einzeln entschieden war. Der 1:5-Rückstand nach den Einzeln war in den Doppeln nicht mehr aufzuholen. Während Seitz/Huber und Braatz/Hartung deutlich in zwei Sätzen verloren, hatten Deiml/Neiß im Doppel Pech. In einem sehenswerten Match verloren sie denkbar knapp mit 7:6, 6:7 und 8:10 im Match-Tiebreak.

Die Damen 40 marschieren weiter dem Aufstieg entgegen. Mit 9:0 schossen sie diesmal ihre Gegnerinnen aus Gersthofen förmlich vom Platz. Ausnahmslos konnte man hohe Zweisatzsiege in Einzel und Doppel verbuchen. Nach dreieinhalb Stunden war die Begegnung schon vorüber. Souverän führt man nun die Tabelle an.

Die Herren 50 dürfen ebenfalls weiter vom Aufstieg träumen. Auch an diesem Wochenende siegten sie klar und schickten Meitingen mit 9:0 nach Hause. Das Team belegt weiter Platz eins in der Tabelle. Stefan Bühler gelang das Kunststück, sowohl Einzel als auch Doppel im Match-Tiebreak zu gewinnen. Robert Seidl, Günter Weißenhorn und Jens Umlauf siegten klar in zwei Sätzen.

Weitere Resultate: Herren II – Leitershofen 3:6, Lech-Schmuttertal II – Herren III 7:2, Herren 60 – Krumbach 6:3, Günzburg II – Herren 70 4:2, Damen 50 – Merching 1:5, Junioren I – Welden 6:0, Bühl – Junioren II 3:3, Hörzhausen – Junioren III 6:0, Juniorinnen – Gersthofen 0:6, Mädchen U15 – Friedberg II 6:0, Knaben U15 I – Füssen 2:4, Knaben U15 II – Lechhausen 3:3, U10 – Schwaben Augsburg II 4:8, Kleinfeld U9 – Königsbrunn 17:4.

TC Friedberg: Herren gewinnen gegen Füssen

TC Friedberg Die erste Herrenmannschaft hat mit 7:2 in Füssen gewonnen. Trainer Jiri Zavadil sagt: „Das war wichtig für uns. Da wir im Vorfeld bereits verloren haben, kann es schnell passieren, dass man um den Abstieg spielt. Wenn es blöd läuft, kann sich die Konstellation so ergeben.“ Die Herren II setzte sich gegen Haunstetten mit 6:3 durch.

Die Damen zeigten ein starkes Spiel gegen den gleichen Verein und gewannen ebenfalls mit 6:3. Bei den Herren 50 stand ein Spitzenspiel in der Bayernliga an. Das Team schlug den TC Bruckmühl-Feldkirchen mit 6:3.

Die Junioren I trennten sich im Spitzenspiel vom TCA mit 3:3. Die Juniorinnen erzielten das gleiche Ergebnis gegen Memmingen.