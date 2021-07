Meringer Herren droht der Abstieg

Der TCM kassiert die nächste knappe Niederlage und stehen kurz vor dem Abstieg. Ligarivale TC Friedberg hält durch Krimi-Sieg Anschluss an Spitze.

Die Herren des TC Mering mussten sich nach der knappen Niederlage gegen Schrobenhausen auch dem TC Neugablonz mit 4:5 geschlagen geben. Florian Schieferdecker stand gegen die ehemalige 280 der ATP-Rangliste Martin Bartonek kurz vor einer faustdicken Überraschung und zwang den Favoriten im ersten Satz sogar in den Tiebreak. Am Ende reichte es beim 6:7, 3:6 nicht für einen Erfolg. Manuel Singer fing sich nach einem durchwachsenen ersten Satz und kämpfte sich nach einem 3:6, 6:3 in den Matchtiebreak. Den verlor er dann mit 3:10. Lediglich Benedikt Beier konnte seine lupenreine Bezirksliga-Bilanz ausbauen und setzte sich mit 6:4, 3:6, 10:5 gegen durch. Florian Deiml war chancenlos (0:6, 1:6). Nikolas Singer gewann nach einem 0:5-Rückstand den ersten Durchgang noch mit 7:5 und machte dann mit 6:1 den Punkt klar. Andreas Ludwig stand dann schon unter Druck. Er musste unbedingt gewinnen, damit der TCM in den Doppeln noch eine realistische Chance hatte. Am Ende gab es eine hauchdünne Niederlage mit 5:7, 4:6. Zwar gewannen N. Singer/Ludwig mit 6:3, 6:3 und auch Schieferdecker/Beier im Matchtiebreak gewinnen, doch Deiml/M. Singer schafften es nicht mehr, das Blatt zu wenden – 5:7, 3:6. Vor dem Spiel am Sonntag beim Tabellenführer TC Augsburg Siebentisch II wird man noch eine Extra-Trainingseinheit einlegen müssen, um dort bestehen zu können.

Herren 50 Mering: Günther Weißenhorn träumt vom Aufstieg. Foto: Siegfried Baumüller

Meringer Herren 50 träumen vom Aufstieg

Am fünften Spieltag musste sich die Damenmannschaft des TC Mering gegen die TeG Neuburg/Donau schon zum dritten Mal geschlagen geben. Johanna Neiß holte mit einem souveränen Sieg (6:3, 6:1) den einzigen Punkt in den Einzeln. Carina Umlauf und Antonia Seitz unterlagen im Matchtiebreak. Julia Deiml, Silvia Braatz und Sophia Hartung verloren in zwei Sätzen. Hartung/Umlauf und Deiml/Braatz im Matchtiebreak (12:10) gewannen im Doppel nach großem Kampf. Nach der 3:6-Niederlage wird es auch am Sonntag beim TC Friedberg schwer werden, zu punkten. Aktuell rangiert Mering auf Platz fünf, muss aber aufpassen, nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Die Damen 40 befinden sich weiter auf Aufstiegskurs. Nur Christine Rupprecht hatte im Matchtiebreak Pech und verlor 11:13. Alle anderen siegten klar in zwei Sätzen. Am Ende stand ein 8:1-Erfolg gegen die DJK Stotzard. Ohne Punktverlust führt man die Bezirksklasse an.

Nach dem 7:2 in Wertingen haben die Herren 50 weiter beste Chancen auf den Aufstieg. 5:1 stand es nach den Einzeln. Robert Seidl und Oliver Hartung gewannen in zwei, Günter Weißenhorn, Jens Umlauf und Marcus Pauly in drei Sätzen. Nur Stefan Bühler verlor unglücklich. Mit 10:0 Punkten führt man jetzt die Tabelle an.

Friedberger Männer gewinnen Krimi

Einen knappen Erfolg in einem spannenden Wettkampf feierten die Bezirksliga-Herren gegen den TC Schießgraben Augsburg II. Dominik Rezek, Daniel Rabas und Nachwuchsspieler Patrick Link siegten jeweils in zwei Sätzen und schafften den 3:3-Ausgleich nach den Einzeln für die Friedberger. Marek Pazddera verlor im Matchtiebreak 8:10. Rezek/Rabas sowie Pazdera/Samuel Braun machten den Sieg perfekt. Aufgrund des starken Regens wurden die Doppel in der Halle gespielt.

Auch bei den Damen I im Spiel gegen den TSV Mönchsdeggingen fing es an zu regnen, weshalb die Doppel aufgeteilt wurden. Am Ende stand dank sechs Einzelsiegen ein 8:1. Die Damen 40 dagegen verloren in der Landesliga mit 1:8 gegen den TC Eichenau. Ulrike Stark-Richter an Position vier holte den Ehrenpunkt. Ihre Chancen auf den Titel wahrten die Friedberger Junioren 18, die gegen Schießgraben Augsburg mit 5:1 gewannen und die Tabellenführung verteidigten.