Samuel Braun muss sich im Finale geschlagen geben

Plus Der Friedberger Samuel Braun ist bei deutschen Jugendmeisterschaften im Einzel und im Doppel erfolgreich. Einem Gegner muss er sich aber beugen.

Nach dem Halbfinaleinzug und dem Sieg im Doppel beim internationalen Turnier in San Marino hat der 14-jährige Friedberger Samuel Braun auch bei den deutschen Jugendmeisterschaften sein Talent bewiesen.