Tennis boomt im Wittelsbacher Land

Die Landkreismeisterschaften der Jugend haben mit Wetterproblemen zu kämpfen. Alexander Leischner überragt alle Teilnehmer. Bei der W18 siegt Laurina Schön vom TC Friedberg.

Von Johann Eibl und Peter Kleist

Es war vor rund drei Jahrzehnten. Da sorgten Leute wie Boris Becker, Michael Stich und Steffi Graf für einen wahren Tennisboom in Deutschland. Die Euphorie hat sich seither gelegt. Im Wittelsbacher Land aber genießt Tennis nach wie vor einen hohen Stellenwert. Das konnte man in den vergangenen Tagen bei den Jugend-Kreismeisterschaften erleben. 100 junge Leute hatten sich für die Einzelkonkurrenzen angemeldet, dazu kamen noch 32 Doppel.

Siegerehrung im Sportheim

Am Sonntagabend fand auf der Ostseite des Sportheims in Rehling die Siegerehrung statt. Landrat Klaus Metzger, der einen Scheck mitbrachte, TSV-Vorsitzender Dietrich Schmid, sein Vize Stefan Bachmeir und Markus Eberwein, der Leiter der Tennisabteilung und Cheforganisator dieses Turniers, zeichneten die jungen Racket-Künstler aus. Vor diesem Quartett platzierten sich jeweils die Besten in den unteren Altersklassen. Je älter die Sportlerinnen und Sportler waren, desto mehr musste sich das Quartett der Funktionäre strecken, um bei den Siegerfotos noch über die Tennisspieler hinwegschauen zu können.

Zumindest bei Alexander Leischner, der in der U18 im Einzel wie im Doppel siegte, war das nicht mehr möglich. Der 17-Jährige („Ich wachse nicht mehr“) verfügt mit 2,01 Metern über ein echtes Gardemaß. Seine Erfolge vom Sonntag stellten keine große Überraschung dar. „Ich habe vor einer Woche bei den Männern gewonnen“, erzählte der neue Titelträger. Nächstes Jahr steht für ihn das Abitur auf dem Programm. „Wo ich nachher studiere, das weiß ich noch nicht – vielleicht in Amerika, vielleicht in Augsburg oder München“, meinte der Aichacher.

Drei Friedbergerinnen vorne

Bei der W18 waren es fast Vereinsmeisterschaften des TC Friedberg, denn die ersten drei Plätze, die im Modus jeder gegen jeden ausgespielt wurden, gingen an Spielerinnen des größten Tennisvereins im Landkreis. Am Ende setzte sich Laurina Schön vor ihren Vereinskameradinnen Paulina Koch und Katharina Pest durch.

Auch bei den Mädchen U16 stand eine Spielerin des TC Friedberg ganz oben auf dem Podest: Lisa Eichner. Sie gewann ihr Finale gegen Corinna Rosskopf aus Inchenhofen mit 6:3 und 6:0. Auch im Doppel hatten in den Altersklassen die TCF-Spielerinnen die Nase vorn. Bei den Buben U16 siegte der Friedberger Jonathan Kammer, bei der U14 Fabian Rauser (TCF).

Der TC Mering stellte mit Marlene Seidl eine Siegerin bei den Mädchen U12, zudem holten sich die Akteure des TCM durch Bendeikt Beier/Christian Becker sowie Johannes Becker/Jonas Gerstmayr die Doppeltitel der M14 und M12. Im Einzel siegten die Meringer Jonas Gertsmayr (U12) und Kilian Drexl (U10).

Urkunden und Freikarten

Neben Urkunden und Pokalen gab’s in Rehling für die Erst- und Zweitplatzierten aller Konkurrenzen auch Freikarten für ein großes Tennisturnier, das quasi vor der Haustür stattfindet. Der TC Augsburg richtet vom 5. bis zum 11. August die Schwaben Open aus. Und außerdem wurden 30 Preise aus einer Tombola verteilt.

Nicht allein der TSV Rehling richtete diese Kreismeisterschaft aus, auch der TSV Aindling, die DJK Stotzard und die DJK Willprechtszell. Die Zusammenarbeit klappte klaglos, wie Eberwein versicherte. Mit den Wetterproblemen wurden er und seine Mitstreiter gut fertig, am Samstag musste man auch in die Hallen in Friedberg und in Pöttmes ausweichen. Danach ging die Punktejagd wieder im Freien weiter. Am Sonntag stellte sich um 16 Uhr noch mal Regen ein, „aber nicht so lange“, wie der Abteilungsleiter des TSV Rehling betonte.

