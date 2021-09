Die Kissinger Spieler dürfen wieder an die Platte

Der Saisonauftakt läuft nicht für alle Teams erfolgreich. Die dritte Herrenmannschaft gewinnt aber deutlich

Nach einer gefühlt ewigen Wartezeit dürfen die Mannschaften der Tischtennis-Abteilung des Kissinger SC wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen. Zum Auftakt der Saison 2021/2022 konnten die Herren III einen Sieg verbuchen, während die Herren II und Herren IV Niederlagen hinnehmen mussten.

Die Spielerinnen und Spieler waren durch den Saisonabbruch im Oktober 2020 ziemlich hart betroffen. Erst im Juni 2021 ergaben sich wieder Trainingsmöglichkeiten in der Paartalhalle (dank anderer KSC-Abteilungen) und im Anbau, da die Mehrzweckhalle durch die Schule und das Testzentrum belegt waren. Mit vereinten Kräften durch die Verantwortlichen des KSC-Hauptvereins, der Gemeinde und natürlich der Tischtennis-Abteilung wurde die Mehrzweckhalle wieder für den Sportbetrieb bereitgestellt, und so kann die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs für die drei Jugend-, eine Damen- und fünf Herrenmannschaften im Rahmen der aktuellen Corona-Vorgaben erfolgen.

Den Saisonauftakt bestritten die ambitionierten Herren III in der Bezirksklasse B Gruppe 1. Mannschaftsführer Horst Geisler begrüßte den SSV Anhausen II in der Mehrzweckhalle und nach den Doppeln von Schnepp/Grübl, Lindner/Steininger und Geisler/Braitmayer lagen die Hausherren schnell mit 3:0 in Führung. Günter Schnepp baute diese Führung aus, doch Gerhard Grübl musste knapp im fünften Satz (9:11) den Anschlusspunkt zulassen. Max Lindner, Horst Geisler, Uli Steininger und Christoph Braitmayer stellten mit klaren Siegen auf 8:1 und so war es Schnepp vorbehalten, mit seinem zweiten Einzelpunkt den deutlichen 9:1-Sieg festzumachen.

Deutlich anders verlief der Start für die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksliga Gruppe 2 Süd. Das Team um Mannschaftsführer Jens Lippenberger konnte nicht komplett antreten, aber in den Doppeln holten Nilson/Riemer wenigstens den Ehrenpunkt bei der deutlichen 1:9-Niederlage gegen den SV Unterknöringen.

Die Herren IV gehen in der Bezirksklasse B Gruppe 2 an den Start. Auch Mannschaftsführer Christoph Braitmayer musste zwei Ersatzleute aufbieten, und beim bärenstarken Post SV Augsburg V gab es nicht viel zu holen. Zwar konnte in den Doppeln durch Steininger/Braitmayer und Petra Wunderlich/Ossner eine 2:1-Führung herausgespielt werden (Felgenhauer/Kröner unterlagen knapp im fünften Satz), aber in den Einzeln setzten sich die Gastgeber in allen Spielen durch, und so stand es am Ende 9:2 für den Post SV V. (HJ)