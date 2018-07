vor 18 Min.

Titel für die Bambini Lokalsport

Der TC Dasing kann beim Sommerfest eine durchaus positive Bilanz ziehen.

Von Christian Grimm

Immer am Ende der Punkterunde feiert der TC Dasing sein Sommerfest. Dasings Vorsitzender Christian Grimm bedankte sich bei den Ehrenamtlichen, die wieder für eine reibungslose Saison gesorgt haben. 25 Neumitglieder zeigen zudem, dass der Klub gut aufgestellt ist. Sein weiterer Dank galt den Sponsoren, die ein preisgünstiges Tennis in Dasing, besonders für Kinder und Jugendliche, ermöglichen. Die Kompetenz und Zuverlässigkeit des Trainerteams mit Robin Klingler, Tobias Schröder, Philip Shahabi, Roman Große und André Mögele ist zudem ein wichtiger Pfeiler des Klubs.

Sportwart Walter Korutschka lobte ihn seinem Bericht die Bambini 12 mit Lenard Fischer, Niclas Nagenrauft, Leon Hoess, Amelie Kellner und Julian Schmidt, die den Meistertitel holten und in die Bezirksklasse 1 aufsteigen. Erfreulich stark auch die Junioren 18 mit Raphael Pieper, Dominik Moucka, Jannik Fuchs, Sebastian Ohmes, Bastian Langner und Matthias Staudinger. Sie wurden Zweite in der Bezirksklasse 2. In der gleichen Klasse sicherten sich die Knaben 14 mit Lorenz Klytta, Marc-Lucas Lechner, Fabian Arnold und Vincent Schmidt den dritten Platz.

Die Damen wurden mit 12:2 Punkten Zweite in der Bezirksklasse 2, die Herren I wurden Fünfter in der Kreisklasse 3 und Herren 40 konnten nach dem Aufstieg diesmal Platz zwei in der Bezirksklasse 2 verbuchen.

Ebenfalls Platz fünf gab’s für die neugegründeten Herren 55 und die Herren 50 den vorletzten Platz in der Bezirksklasse 2. Platz 7 gab’s für die Damen 40 in der Bezirksklasse 1, die Damen 40 wurden ebenfalls Vierte, wie die Damen 50/4. Mehr unter www.tcdasing.de

Themen Folgen