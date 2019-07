vor 41 Min.

Titelverteidiger Stätzling scheitert im Viertelfinale

Beim Kaufland-Soccer-Cup der E-Junioren in Dasing setzt sich Kaufbeuren bei hohen Temperaturen durch. Stätzling unterliegt dem Turniersieger. Dasing und Ottmaring haben keine Chance.

Von Reinhold Rummel

Der Kaufland-Soccer-Cup der E-Junioren ging am Wochenende in seine zweite Auflage. Zwei von vier Vorrundenturnieren gingen bei glühender Sommerhitze auf den Sportanlagen in Ottobrunn und beim TSV Dasing über die Bühne. Beim ersten Vorrundenturnier in Ottobrunn sicherten sich der ESV München-Freimann, der TSV Ebersberg und der TSV Pliening-Landsham als die drei Erstplatzierten ihr Finalticket für den 21. Juli beim FC Gerolfing. Am Sonntag folgten ihnen in Dasing die SpVgg Kaufbeuren, der TSV Peiting und der SV Unterdießen. Für Vorjahressieger FC Stätzling war in diesem Jahr im Viertelfinale Schluss. In Dasing unterlagen die Stätzlinger Nachwuchstalente dem späteren Turniersieger SpVgg Kaufbeuren in einer packenden Begegnung mit 0:1.

Pünktlicher Beginn

Pünktlich im 9.45 Uhr stellte BFV-Moderator Kai Friedrich aus Bad Reichenhall die teilnehmenden Mannschaften in Dasing vor und eröffnete zusammen mit Bürgermeister Erich Nagl das Event um den Kaufland-Soccer-Cup. 14 der insgesamt 16 gemeldeten Mannschaften – BSK Olympia Neugablonz und TSG Thannhausen sagten kurzfristig ab – stellen sich der großen Herausforderung bei der brütenden Sommerhitze. Ausreichend Getränke und die Abkühlung mittels der Rasensprenkelanlage des TSV Dasing sorgten dann aber für klaren Kopf und Treffsicherheit. Insgesamt 144 Tore erzielten die U11-Nachwuchsfußballer in den 48 Begegnungen. Kaufland-Filialleiter Tobias Stiermann sicherte für jeden erzielten Treffer zehn Euro für die BFV-Sozialstiftung zu.

Vorjahressieger FC Stätzling startete dabei mit einem 3:0-Sieg über den TSV Meitingen – danach war die Vorrunde für die Grünen bereits beendet, da die beiden nicht angetretenen Vereine in der Stätzlinger Vorrundengruppe gesetzt waren.

Hausherr TSV Dasing hatte gegen die körperlich überlegenen Youngster des TSV Rain (0:3), des SV Unterdießen (1:4) und des TSV Ettringen (0:2) keine Chance auf die Finalrunde. Ebenso der SV Ottmaring, der sich der DJK Hochzoll (0:1), dem TSV Mindelheim (0:3) und dem VfB Eichstätt (0:2) beugen musste.

In der Trostrunde setzte sich der TSV Dasing dann mit 4:2 gegen die DJK Hochzoll durch, während der SV Ottmaring mit 1:2 dem SV Ettringen unterlag.

Stätzling wird Fünfter

Der FC Stätzling hatte im Viertelfinale dann mehrmals die Chance zum Führungstreffer in einer starken Partie gegen die SpVgg Kaufbeuren – am Ende trafen aber die Allgäuer zum 1:0-Sieg. In der K.-o.-Zwischenrunde setzte sich der Stätzlinger Nachwuchs dann gegen den TSV Mindelheim mit 5:4 durch und sicherte sich mit einem 2:0-Sieg über den TSV Meitingen den fünften Platz.

Der TSV Dasing unterlag dann in der K.-o.-Runde mit 0:3 dem SV Zuchering. Im Spiel um Platz elf musste sich die Enderle-Truppe mit 0:2 dem TV Waal beugen. Der SV Ottmaring belegte nach einer 3:4-Niederlage gegen die DJK Hochzoll Rang 14. Den Turniersieg holte sich die SpVgg Kaufbeuren mit einem 5:4-Erfolg nach Acht-Meter-Schießen gegen den TSV Peiting. Die junge Dasinger Turnierleitung um Christian Grosche, Bastian Pauer und Marc Baumgärtner hatten den Ablauf optimal organisiert.

Kilian Thurner schießt am härtesten

Jubeln durfte der SV Ottmaring dann beim Speed-Wettbewerb. Die Schussstärke von Kilian Thurner wurde mit 84 Stundenkilometern gemessen – selbst sein Coach konnte da nichts mehr drauflegen. Zur Belohnung gab es einen neuen Spielball für den Ottmaringer.

Beim Dribbling-Parcours war der Meitinger Ramadan Avdyli mit elf Sekunden am schnellsten. Bestens versorgt wurden alle mit erfrischenden Getränken an der Smoothie-Bar, am Obststand oder an der leckeren Kuchentheke des Veranstalters. Tobias Stiermann überreichte dann den Siegerpokal an die SpVgg Kaufbeuren und zeigte sich zusammen mit den BFV-Turnierleitern Helmut Brandmayr und Wolfgang Wanner über den rundum gelungenen Ablauf der Veranstaltung hochzufrieden. „Das war Werbung für den Nachwuchsfußball“, lobte Helmut Brandmayr die Verantwortlichen. Die Großveranstaltung ging dann im Dasinger Freibad zu Ende.

