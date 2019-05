08:00 Uhr

Tobias Rohrer macht für Bachern die Hundert voll

Sport-Freunde Bachern erzielen gegen Eurasburg ihr 100. Saisontor. Ostler siegen, TSV II verliert knapp. Mering II gewinnt.

Von Peter Kleist

Die Sport-Freunde Bachern steuern weiter auf Kurs Meisterschaft und Aufstieg. Erwartungsgemäß ließ sich die Truppe von Spielertrainer Michael Guggumos auch vom SC Eurasburg nicht aufhalten. Beim 5:0 durfte zudem ein nicht alltägliches Jubiläum gefeiert werden: das 100. Saisontor. Tobias Rohrer war der gefeierte Schütze. Knapp mit 2:1 siegten die Sportfreunde Friedberg bei Alba Augsburg, der TSV II unterlag dem Tabellenzweiten TSG Hochzoll mit 1:2, und Mering II siegte bei der DJK Hochzoll mit 3:0.

Großer Jubel über Tor Nummer 100

Eurasburg - Bachern 0:5 Der größte Jubel der Bacherner Fans ertönte beim 3:0 in der 57. Minute, denn das schön herausgespielte Tor von Tobias Rohrer war das 100. der Sport-Freunde in der laufenden Saison. In einem völlig einseitigen Spiel hatten die Hausherren zu keinem Zeitpunkt eine Chance, und die Gäste aus Bachern hätten schon viel früher alles klarmachen müssen. Nach den beiden frühen Toren vergaben die Gäste einige Möglichkeiten. Nun will man alles daransetzen, um beim Pfingstfest den Aufstieg richtig feiern zu können – und dann wird sicher auch Tor Nummer 100 noch einmal kräftig begossen.

Tore 0:1 Gold (7.), 0:2 Fritsch (16.), 0:3 Rohrer (57.), 0:4 Stiebel (68.), 0:5 Kirchberger (81./ET) – Zuschauer 130

TSV Friedberg II stark verbessert

TSV Friedberg II - TSG Hochzoll 1:2 Die Friedberger zeigten sich im Vergleich zum Debakel in Mühlhausen vor Wochenfrist deutlich verbessert und führten bis zur 61. Minute mit 1:0 durch das Tor von Benjamin Fink in der 32. Minute. Dann aber schlug TSG-Torjäger Safak Cetinkaya doch noch zweimal zu und besiegelte die TSV-Niederlage. „Das war wirklich eine enorme Steigerung unsererseits, und wir hätten den einen Punkt vielleicht auch verdient gehabt“, meinte TSV-Trainer Markus Specht.

Tore 1:0 Fink (32.), 1:1 Cetinkaya (61.), 1:2 Cetinkaya (70.) – Zuschauer 20

DJK Hochzoll - Mering II 0:3 In einem Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, setzte sich das Gästeteam aus Mering klar mit 3:0 durch. „Der Sieg war hochverdient“, lobte MSV-Coach Christian Postenrieder. Mit einem sehenswerten Solo brachte Daniel Kitzberger die Gäste in Führung. In der 70. Minute schloss Riedl einen mustergültigen Konter zum 2:0 für Mering ab. Den Schlusspunkt setzte Matuszak neun Minuten vor dem Abpfiff per Abstauber. Am letzten Spieltag will Mering den fünften Platz verteidigen. „Wir wollen einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern“, betont Postenrieder. (biom)

Tore 0:1 D. Kitzberger (25.), 0:2 Riedl (70.), 0:3 Matuszak (81.) – Zus. 40

Gegentor in der Nachspielzeit

Alba Augsburg - SF Friedberg 1:2 Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erhöhten die Sportfreunde im zweiten Spielabschnitt den Druck auf die Gastgeber und erspielten sich die klareren Torchancen. Die Folge war das 1:0 durch Jan Pupeter in der 54. Minute, der nach einer Ecke im Strafraum am schnellsten schaltete und aus fünf Metern zum Torerfolg kam. Auch in der Folgezeit war es Pupeter, der jeweils in der 70. und 80. Minute das Runde nicht ins Eckige brachte. So dauerte es bis zur 90. Minute, ehe Tarek Raboue Pupeter schön freispielte und dieser das 2:0 erzielte. In der Nachspielzeit kamen die Hausherren nach einem Freistoß noch zum 1:2-Anschlusstreffer durch Besim Zogaj. (FSE)

Tore 0:1 Pupeter (54.), 0:2 Pupeter (90.), 1:2 Zogaj (90.+3.) – Zuschauer 30

