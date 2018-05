vor 19 Min.

Tolle Spiele beim Familienduell Lokalsport

Beim TC Mering greift der Nachwuchs gemeinsam mit den Eltern zum Schläger. Die fünfte Auflage dieses Turniers bildet wieder den Auftakt der Freiluftsaison.

Von Michael Müller

Bereits zum fünften Mal fand beim TC Mering das große „Familienduell“ statt. Und wieder war die Veranstaltung ein großer Erfolg. Der Nachwuchs des Clubs trat gemeinsam mit seinen Eltern an und es gab viele hochklassige und spannende Doppel-Partien zu bestaunen. Auch einige „Leihpapas“ und „Leihmamas“ waren im Einsatz, um auch den Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, deren Eltern selbst nicht Tennis spielen.

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2014 hat der Familienwettbewerb mittlerweile einen festen Platz im TCM-Terminkalender erobert. Er bildet nun den Auftakt der neuen Freiluftsaison. Zum Glück spielte auch das Wetter mit, es war zwar bewölkt, blieb aber trocken.

Organisatorin Katja Deiml und ihre vielen Helfer hatten lange getüftelt und einen Zeitplan erarbeitet, der trotz der 64 Teilnehmer perfekt funktionierte. Keine leichte Aufgabe bei der sensationell hohen Teilnehmerzahl, schließlich galt es, mehrere Kleinfeld-, Bambini- und Großfeldwettbewerbe zu koordinieren. Beim einen oder anderen Doppelpaar wurde zwar der Familienfrieden auf eine harte Probe gestellt, wenn man sich über die Taktik nicht einigen konnte. So mancher Vater musste sich von seinem Sohn vermeintlich vermeidbare Fehler vorhalten lassen, nach dem Motto „Papa, das war aber mein Ball!“ Aber am Ende waren alle einig, dass man im nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein will.

Glückliche Kinder sah man dann bei der Siegerehrung, bei der wieder viele Pokale und Urkunden überreicht wurden. Nach dem Wettbewerb servierte Nikola auf der Terrasse des „Chorizo“ Burger und Pommes. Und zum Abschluss des rundum gelungenen Tages ließ sich dann doch noch die Sonne ein wenig blicken.

Themen Folgen