vor 32 Min.

Tolle Stimmung im Stadtbad Lokalsport

Der TSV Friedberg organisiert den 5. Jubiläumswettkampf. Der Gastgeber landet auf Platz fünf.

Von Cornelia Geppert

Die Schwimmabteilung des TSV Friedberg organisierte im Stadtbad den 5. Friedberger Jubiläumswettkampf. 14 Vereine folgten der Einladung und kämpften um Einzelplatzierungen, Staffelwertungen und den begehrten Mannschaftspokal.

Der TSV Friedberg wurde in der Mannschaftswertung Fünfter – hinter dem Team Kaufbeuren, der TSG Stadtbergen, dem Schwimmteam Neusäß und Günzburg-Leipheim. Die 19 Schwimmerinnen und zwölf Schwimmer des TSV Friedberg holten dennoch viele Medaillen.

Bei den Mädchen war Joy Jana Nell, Jahrgang 2005, sehr erfolgreich mit zweimal Gold und einmal Silber. Auch Lisa Marschall (2003) stand zweimal auf dem Siegerpodest, holte zudem einmal Silber und Bronze. Ebenfalls Gold ging an Theresa Huber (2005) über 200 Meter Brust. Über 100 Meter Brust und 50 Meter Rücken wurde sie jeweils Dritte. Michelle Schönfeldt, Jahrgang 1972, holte über 50 Meter Brust Gold sowie zweimal Bronze (100 Meter Brust, 50 Meter Rücken). Jeweils einen zweiten Platz sicherten sich Lisa Auer (2005, 50 Meter Rücken) und Carolin Spaar (1998, 100 Meter) Brust. Lisa Auer wurde über 200 Meter Rücken noch Dritte. Ebenfalls gute dritte Plätze gingen an Anna Mögele (2004), Antonia Mayr (2007), Emily Winter, (2006) und Jana Sara Niedzwiedzki (2008). Gute Leistungen erzielten auch Carla Bruggey, Lea Niedzwiedzki, Klara Seebauer, Annika Diemer, Eva Jaumann, Rosa Seebauer, Eva Huber, Weda Kujawa und Hannah Bruggey.

Zwei ragen aus dem Team heraus

Die Männermannschaft des TSV Friedberg war in den Einzelwertungen auch erfolgreich. Thomas Schmeikal (2003) ging siebenmal an den Start, holte jeweils einmal Gold und Bronze sowie fünfmal Silber. Christian Jaumann (2002) wurde in seiner Paradedisziplin Brust jeweils Zweiter über 50, 100 und 200 Meter.

Die zwei erfolgreichsten männlichen Aktiven des TSV Friedberg waren Simon Stengl (1998) und Michael Geppert (2001). Stengl ging siebenmal ins Wasser und erschwamm sich sechs Goldmedaillen und holte einmal Silber. Geppert machte es einen Tock besser und verwandelte sogar alle seine sieben Starts in Gold.

Michael Meidinger (2006) holte Gold über 50 Meter Brust sowie dreimal Silber und einmal Bronze. Luca Brackmann (2003) siegte über 50 Meter Rücken und Schmetterling und wurde über 200 Meter Rücken Zweiter.

Sehr gut war auch Michael Bitzl (2008) mit drei Silbermedaillen. Lukas Nagel (2008) holte Gold über 200 Meter Brust und Silber über 50 Meter Freistil. Jeweils einen zweiten und dritten Platz erschwammen sich Anton Finkenzeller (2010), Philipp Tränkner (2008) und Martin Wetzel (2005). Auch Fabian Weyrauch überzeugte.

In den Pausen konnten an diesem herrlichen Tag alle Sonne tanken, die vielen fleißigen Helfer hatten Obstsalat vorbereitet und verteilten Kuchen, Kaffee und schenkten Kaltgetränke aus.

