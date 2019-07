vor 60 Min.

Tolle Vorstellung von Nadine Bender

Nadine Bender belegte bei ihrem zweiten Start über die olympische Triathlondistanz in Schongau Platz zwei in ihrer Altersklasse und Rang fünf im Gesamtklassement.

Die Friedbergerin Nadine Bender holt bei schwierigen Bedingungen in Schongau Platz zwei.

Bei ihrem zweiten Auftritt über die Olympische Distanz im Triathlon gelang der Friedbergerin Nadine Bender erneut der Sprung aufs Podest. Unter widrigen Bedingungen lief Bender als Zweite in der Altersklasse 30 über die Ziellinie und belegte so einen sehr guten fünften Platz in der Gesamtwertung der Frauen.

Im Gegensatz zu ihrer Premiere auf der Olympischen Distanz vor drei Wochen, als über 30 Grad herrschten, ging es beim Schongau Triathlon bei Starkregen in der Früh zum Wettkampf.

Zum Start hört der Regen auf

Bis zum Start hörte der Regen jedoch auf, sodass die 1,5 Kilometer Schwimmen im 17 Grad kalten Lech nur von unten nass waren. In einer sehr guten Netto-Schwimmzeit von 20:14 Minuten überholte die Schwimmerin des SV Augsburg reihenweise die fünf Minuten vor den Frauen gestarteten Männer und glänzte am Ende mit der besten Schwimmzeit gesamt. Im Anschluss standen zwei Runden mit insgesamt 41 Kilometern und ca. 500 Höhenmetern auf dem anspruchsvollen Kurs durch die Schongauer Innenstadt und das Umland mit vielen Pflastersteinpassagen und etlichen Kurven und steilen Anstiegen an.

Die Trinkflasche geht verloren

Gleich zu Beginn der ersten Radrunde brach der Friedbergerin ihre Trinkflasche samt Halterung vom Rad ab – die mangelnde Flüssigkeitsversorgung sollte sie später beim Laufen deutlich merken. Als Anfang der zweiten Runde wieder der Regen einsetzte und starker Wind aufkam, musste die selektive Radrunde mit noch mehr Vorsicht zu Ende gefahren werden. Trotzdem gelang es Bender, als zweite Frau die noch bevorstehenden zehn Kilometer Laufen in Angriff zu nehmen. Hier ging es wiederum in vier Runden durch die Schongauer Innenstadt, wo vielen Zuschauer die Athleten anfeuerten. Durch die mangelnde Versorgung auf dem Rad waren vor allem die ersten zwei Runden sehr zäh und die Friedbergerin konnte sich erst gegen Ende hin noch mal steigern. „Beim Laufen merkte ich die vergangene Trainingswoche doch sehr deutlich in den Beinen und auch die fehlende Flüssigkeit machte sich bemerkbar,“ berichtete Bender. Trotzdem sei sie sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freue sich nun auf die letzten Wochen Trainingsvorbereitung vor dem Saisonhöhepunkt beim Allgäu Triathlon in Immenstadt Mitte August. (FA)

