21:40 Uhr

Tolle Zeiten für die DJK-Läufer Lokalsport

Tim Mahl und Sabrina Mayer glänzen.

Von Karin Wiegmann

Immer besser in Fahrt kommen die Leichtathleten der DJK Friedberg. Beim Läuferabend im Augsburger Rosenau- stadion gewann Tim Mahl den 1500-Meter-Lauf in neuer persönlicher Bestzeit von 4:34,04 Minuten und steigerte sich um über 14 Sekunden.

Nur wenige Tage später trat Tim Mahl beim internationalen Ludwig-Jall-Sportfest im Münchner Dante-Stadion an. In 9:51,05 Minuten qualifizierte er sich über die 3000 Meter für die bayerischen U18-Meisterschaften.

Auch Sabrina Mayer glänzte in der Altersklasse U16. Sie stellte eine neue Saisonbestleistung über 80 Meter Hürden in 13,11 Sekunden auf, mit der sie auf Rang sechs sprintete. Diese Leistung ist umso erstaunlicher, da sie zwei Tage zuvor bei einem Spendenlauf noch 19 Kilometer gelaufen war.

Ein wenig die Spritzigkeit fehlte ihr dann aber im Weitsprung. Mit der Weite von 4,84 Metern erreichte sie aber immerhin in der zwei Klassen höheren Altersklasse U20 den Endkampf.

Nela Lehmann startete in München bei den Frauen in den drei Wurfdisziplinen. Beim Kugelstoßen wurde sie mit 11,50 Metern Zweite. Jeweils Platz acht stand für sie im Diskuswerfen mit 27,64 Meter und im Speerwerfen mit 33,27 Meter in der Ergebnisliste.

