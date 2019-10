vor 54 Min.

Torflut im Spitzen-Derby in Stätzling

Der FC Stätzling II gewinnt auch das nächste Schlagerspiel, diesmal mit 6:4 gegen Bachern. Ried punktet, während Ottmaring und der SVW verlieren.

Von Reinhold Rummel

Der FC Stätzling II entpuppt sich mehr und mehr zum Favoritenschreck. Eine Woche nach dem 4:0 in Aresing bezwang der FCS auch die Sport-Freunde Bachern mit 6:4.

Stätzling II – SF Bachern 6:4 Benjamin Kandler war der gefeierte Mann bei den Grün-Weißen. Christian Jauernig: „Die Kandler-Festspiele sind weiter gegangen.“ Diesmal feierte er einen lupenreinen Hattrick. „Das ist schon stark, wie der Benjamin derzeit die gegnerischen Abwehrreihen aufmischt“, lobte Jauernig seinen Angreifer. Schon zur Pause war beim Stand von 4:0 die Partie entschieden. Marco Heckmeier erzielte auf Zuspiel von Kandler die Führung und dann wirbelte der Torjäger im Alleingang weiter. Danach ließen es die Hausherren fast zu locker angehen. „Wir haben uns kurz in Bedrängnis gebracht“, meinte der Stätzlinger Trainer. Nach dem 2:4 aber machten die Stätzlinger wieder ernst und das halbe Dutzend voll.

Tore 1:0 Heckmeier (16.) 2:0 Kandler (37.) 3:0 Kandler (43.) 4:0 Kandler (45.) 4:1 Rohrer (57.) 4:2 Holzapfel (68.) 5:2 Stronczik (84.) 6:2 Cristinelli (85.) 6:3 Holzapfel (88.) 6:4 Holzapfel (90.) – Zuschauer 120

Kampfbetonte Partie

Oberbernbach - Ried 1:1 Eine kampfbetonte Partie sah Abteilungsleiter Patrick Weber. „Wir haben endlich wieder gepunktet gegen einen sicher etwas besseren Gast.“ Pascal Lakomiak brachte die Gäste mit einem Kopfballtreffer auf Flanke von Lukas Eikelmann in Führung. Aber die Heimelf steckte den Rückstand schnell weg und kam noch vor dem Wechsel durch Arsim Kadirolli zum Ausgleich. Danach war es ausgeglichen. Zunächst zeichnete sich Gästekeeper Matthias Schneider gegen Hakan Nurten und Martin Miesl aus. Auf der Gegenseite hielt Torhüter Martin Hetzer den Punkt für die Heimelf fest, als in der Schlussminute Lukas Eikelmann den Siegtreffer für Ried auf dem Schlappen hatte.

Tore 0:1 Lakomiak (20.) 1:1 Kadirolli (39.) – Zuschauer 40

Abteilungsleiter erleichtert

Rehling - Wulfertshausen 2:1 Dass die Heimelf gewonnen hatte, merkte man Rehlings Abteilungsleiter Manuel Rauscher hörbar an. „Wir haben dieses Sechs-Punkte-Spiel positiv beendet“, sprudelte es nur so aus ihm heraus. Dabei wäre es ihm noch besser ergangen, „wenn wir den dritten Treffer nachgelegt hätten. Dann wäre die Spannung schon früher raus gewesen“, so Rauscher mit Blick auf einen harmlosen Gast im zweiten Spielabschnitt. „Wir haben fast kläglich beste Chancen versiebt“, trauerte er aber nur kurz den vergebenen Torchancen von Frank Widmann, Yusuf Aktürk und Tobias Mezger nach dem Wechsel nach. Luca Frank erzielte schon in der ersten Minute auf Zuspiel von Yusuf Aktürk die Blitzführung. Wulfertshausen neutralisierte diese nach einem Freistoß von Sebastian Schmieder, als Leon Rieger per Kopfball Torhüter Maihöfner überwand. Nach dem Wechsel ließ Thomas Schmid die Heimelf dann letztlich jubeln.

Tore 1:0 Frank (1.) 1:1 Rieger (22.) 2:1 Schmid (70.) – Zuschauer 90

Ottmaring ist zu harmlos

Tandern - Ottmaring 3:0 Der Gast aus Ottmaring hat es dem Neuling nicht schwer gemacht, teilte Trainer Oliver Beck mit. Das Ottmaringer Direktpassspiel funktionierte nur im Ansatz. „Wir konnten uns ohne Mühe auf die Vorstöße einstellen“, meinte der Tanderner Trainer. Der sah nach 25 Minuten nach einem Freistoß von Hannes Winter das 1:0, als Benedikt Huber den Schlappen richtig in die Flugbahn hielt. Auch nach dem Wechsel spielte Tandern ohne Hektik nach vorne. Sebastian Obeser servierte dann für Antonio Groß zum 2:0 und auf Flanke von Philip Spielberger erhöhte Groß zum 3:0-Endstand. „Ottmaring war einfach zu harmlos“, meinte Beck. Der Sieg hätte nach seiner Meinung sogar noch deutlicher ausfallen müssen. Aber der eingewechselte Pascal Reuter versiebte kläglich zwei ganz dicke Chancen.

Tore 1:0 Huber (25.) 2:0 Groß (54.) 3:0 Groß (73.) – Zuschauer 100

