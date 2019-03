vor 21 Min.

Trainer Cappek kritisiert arrogantes Auftreten

Nach der 0:1-Niederlage des SV Mering in Aystetten ist der Trainer enttäuscht von seinem Team. In der zweiten Halbzeit habe es an Wille und Einstellung gefehlt.

Von Philipp Schröders

Der Start in die Frühjahrsrunde ist dem SV Mering missglückt. Mit 0:1 unterlagen die Fußballer auswärts dem SV Cosmos Aystetten in der Landesliga.

MSV-Trainer Christian Cappek war am Montag die Enttäuschung deutlich anzumerken. „Beim ersten Spiel nach vier Monaten nimmt man sich viel vor“, sagt er. Sein Team habe aber in der zweiten Halbzeit eine schlechte Leistung gezeigt.

Mering startet gut in die Partie

Zunächst starteten die Gäste gut in die Partie in Aystetten. Allerdings vergab Mering laut der Rechnung des Trainers fünf Großchancen. Unter anderem tauchte Daniel Zweckbronner gefährlich vor dem Tor der Aystetter auf. Markus Gärtner traf aus aussichtsreicher Position nur den Pfosten. Ein Tor für Mering fiel jedoch nicht, auch wenn die Gäste zu dieser Zeit die bestimmende Mannschaft waren. „Es fehlte das Salz in der Suppe“, sagt Cappek. So blieb es zunächst beim 0:0.

Der Auftritt des MSV nach der Pause sorgte dann deutlich für Unmut beim Trainer. „Die zweite Halbzeit war mit die schlechteste, die wir in dieser Saison gespielt haben“, sagt Cappek. Es habe an allem gefehlt – Wille und Einstellung. „Wir haben den Gegner starkgemacht.“

Die Entscheidung fiel in der 81. Minute. Manuel Britsch bediente von der rechten Seite Robert Markovic-Mandic, der zum 1:0 für Aystetten traf. Dieses Tor reichte für die Gastgeber, um die drei Punkte mitzunehmen. Cappek spricht von einem „Mentalitätssieg“ der Gastgeber und sieht die Versäumnisse deutlich auf der Seite des eigenen Teams. „Arrogant“ seien die Meringer aufgetreten. Eventuell seien er und sein Trainerkollege Gerhard Kitzler in der Pause „zu positiv“ gewesen. Cappek habe das Gefühl, dass die Mannschaft nach Lob eher schlechter spiele.

SV Mering befindet sich nun in gefährlicher Situation

Nun befinde sich Mering in einer gefährlichen Situation, was von einigen Spielern unterschätzt werde. Derzeit belegt der MSV den zehnten Tabellenplatz, also einen Rang im Mittelfeld, mit 28 Punkten. „Der Schein trügt aber, wir befinden uns mitten im Abstiegskampf“, sagt Cappek.

Tatsächlich haben der FC Garmisch-Partenkirchen und die SpVgg Kaufbeuren auf den obersten Relegationsplätzen in der Tabelle nur drei Punkte weniger als Mering. „Eigentlich haben wir uns vorm Winter da unten rausgekämpft“, sagt Cappek. Nun droht Mering wieder abzurutschen. „Nur mit 100 Prozent haben wir in der Landesliga eine Chance.“ Es reiche nicht, wenn einige Spieler fünf Prozent weniger geben.

