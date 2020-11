vor 38 Min.

Trainer Wolfgang Marzini verlässt Sportfreunde Friedberg

Die Sportfreunde Friedberg müssen sich einen neuen Trainer suchen. Coach Wolfgang Marzini hört zum Saisonende auf. Was sein Nachfolger mitbringen sollte.

Die Fußballer der Sportfreunde Friedberg und das Trainerteam der Ersten Mannschaft, Wolfgang Marzini und Benjamin Heim, werden am Saisonende getrennte Wege gehen.

Der Impuls zur Trennung ging laut Vereinsführung vom Trainerduo aus. Marzini wäre bereits in seine sechste Saison bei den Sportfreunden gegangen. Bis auf die Hinserie 2018/19 ist der 31-Jährige seit 2015 durchgehend an Bord bei den Ostlern. Aktuell stehen die Sportfreunde auf Rang drei der A-Klasse Augsburg Ost. Nach dem abrutschen auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz rechnen die Verantwortlichen nicht mehr mit einer Rückkehr in die Kreisklasse. Aus der waren die Friedberger 2016 abgestiegen.

Was passiert mit Co-Trainer Benjamin Heim?

Einen erneuten Anlauf in Richtung Aufstieg nehmen die Sportfreunde dann ohne Marzini. Der Coach wünsche sich für sich und die Mannschaft neue Impulse. Bei Co-Trainer Benjamin Heim gaben zeitliche Gründe den Ausschlag. Durch eine berufliche längere Weiterbildung fehlt dem 32-Jährigen die notwendige Zeit. Ob es für Heim als Spieler weitergeht bei den Sportfreunden, ist noch nicht final geklärt.

Für die Abteilungsleitung der Sportfreunde Friedberg um Stefan Weindl, Oliver Seger und Markus Schöttl gilt es nun, einen Nachfolger zur neuen Saison zu suchen. Die Ostler wollen auch künftig mindestens einen Spielertrainer im Traininerteam haben, der sich auch schon höherklassig bewiesen hat. (seol)

