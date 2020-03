vor 34 Min.

Trampolin: Friedbergerinnen springen zu bayerischen Titeln

Corinna Hoppe und Phoenix Baumgardt vom TSV Friedberg sichern sich in Straubing auf dem Doppel-Minitrampolin den Sieg. Eine Mitfavoritin muss passen.

Von Werner Miller

Bei den bayerischen Doppelminitramp-Meisterschaften in Straubing lieferten sich die Sprungkünstler des TSV Friedberg mit der bayerischen Konkurrenz einen höchst spannenden Wettkampf. Dabei schnitt die Friedberger Delegation erfolgreich ab, auch wenn die als Mitfavoritin gehandelte Julina Kimmel kurzfristig erkrankt absagen musste. So landeten Corinna Hoppe und Phoenix Baumgardt in ihren Altersklassen ganz oben auf dem Siegerpodest.

Corinna Hoppe bestätigt ihre Favoritenrolle

Als Mitfavoritinnen starteten Corinna Hoppe und Annika Arzberger bei den Turnerinnen 17 + und hatten dabei als schwerste Gegnerin Leonie Heuschmann vom TV Burgkunstadt gegen sich. Da Corinna wie auch Leonie bei ihren mit Höchstschwierigkeiten gespickten Sprüngen hohe Risiken eingingen, entwickelte sich ein nervenaufreibender Wettkampf.

Das erfolgreiche Team des TSV Friedberg, das bei den bayerischen Meisterschaften im Doppelmini-Trampolinturnen 2020 in Straubing vierter wurde und zwei Einzeltitel holte. Bild: Birgit Arzberger

Sprünge wie Doppelsalto mit Schraube (Fliffis) werden vom Kampfgericht hoch bewertet, und die hatte Corinna Hoppe im Programm. Dieser Sprung, den sie felsenfest in den perfekten Stand turnte, brachte ihr die entscheidenden Punkte ein. Bis zu diesem Sprung lag ihre starke Konkurrentin Leonie Heuschmann alleine vorne – am Ende waren die beiden punktgleich und wurden beide zu bayerischen Meisterinnen gekürt. Nach diesem doch sehr selten vorkommenden Wettkampfende lagen sich die beiden Siegerinnen glücklich in den Armen. Annika Arzberger setzte im Finale zwar zuallererst auf Sicherheit, turnte aber dennoch sehr gut und wurde mit zwei Punkten Differenz Dritte.

Phoenix Baumgardt landet perfekt

Ebenfalls mehr als spannend verlief das Duell zwischen Phoenix Baumgardt vom TSV Friedberg und Jessica Bucharbaew, ihrer sehr starken Konkurrentin vom FTSV Straubing in der Klasse der 15- und 16-Jährigen. Noch einen Tag vor dem Wettkampf kämpfte Phoenix Baumgardt im Training mit diversen Unsicherheiten. Dann aber gelangen ihr vier überzeugende Durchgänge im Vorkampf und Finale und sie brachte alle Sprünge in den perfekten Stand. Am Ende hatte sie einen Zehntelpunkt Vorsprung auf die Straubingerin, die ihr dicht auf den Fersen war. So konnte sich auch Phoenix Baumgardt über den bayerischen Meistertitel freuen

.

Bayerische Meisterin 2020 auf dem Doppelminitramp - Jugendturnerinnen 15/16 Jahre: Phoenix Baumgardt Bild: Birgit Arzberger

Etwas Pech hatte Jugendturner Johannes Lüttig, als Jüngster des 17+ Jahrgangs. Er trat gegen drei Überflieger der Konkurrenz an, die schon sehr gute Ergebnisse bei deutschen Meisterschaften erzielten. Trotzdem turnte er auch ohne Finalteilnahme als Viertplatzierter einen starken Wettkampf.

Nachwuchstalente geben ihr Debüt

Auch Friedberger Nachwuchstalente wie Jonas Lettenbauer und Leonie Wetzel (13 bis 16 Jahre) und Alexandru David gaben bei den „Bayerischen“ ihr Debüt. Trotz der Aufregung turnte Jonas Lettenbauer sauber, profitierte von den Fehlern seiner Konkurrenten und belegte unter den drei Finalisten einen nicht erwarteten zweiten Platz. Mit nicht allzu schwierigen, aber ordentlich geturnten Sprüngen sammelte Leonie Wetzel mit ihrem sechsten Platz Wettkampferfahrung unter sieben Finalisten. Alexandru David (bis zwölf Jahre) turnte einen starken Wettkampf, patzte aber beim ersten Finaldurchgang. Sie rettete sich aber durch einen bombastischen zweiten Durchgang auf den dritten Platz und nahm freudestrahlend den verdienten Pokal mit nach Hause.

Im Kampf um den bayerischen Mannschaftstitel schaffte es das Team II des TSV Friedberg auf einen einen guten vierten Platz. Team I wurde Fünfter unter insgesamt zehn Mannschaften.

Im Vergleich zum Wettkampfergebnis des letzten Jahres freuten sich die Friedberger über sechs Finalplätze, zwei Meister- und einen Vizemeistertitel und zwei dritte Treppchenplätze. Die Friedberger Trainerin Anna Lena Krüger bewertete die Aktiven im Kampfgericht.

