vor 20 Min.

Treffpunkt Bad Abbach

Beim Niederbayernpokal wartet hochklassige Konkurrenz auf den TSV Friedberg

Von Werner Miller

Abbach Jedes Jahr lädt der TSV Abbach zum Niederbayernpokal im Trampolinturnen und kann sich vor Anmeldungen kaum retten. Denn dieses beliebte Sportevent zieht viele Spitzenathleten aus ganz Deutschland magisch an. Viele kommen allein schon wegen der angenehmen Wettkampfatmosphäre gerne in das niederbayerische Städtchen an der Donau. Es geht nicht nur um den Pokalsieg, sondern auch darum, Sportfreundschaften zu schließen und zu pflegen.

Über 150 Teilnehmer werden am Samstag, 26. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in Bad Abbach erwartet – aus Berlin, Hessen, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Bayern. Auch der TSV Friedberg schickt traditionell ein Springerteam in die schöne Josef-Manglkammer-Halle – und bislang kam der TSV 1862 auch noch nie ohne einen Pokal im Gepäck zu haben nach Hause zurück. In diesem Jahr schicken die Friedberger zwölf Starter – darunter Tatjana Hesse, Annika Arzberger, Phoenix Baumgardt, Johannes Lüttig, Marc Kimmel und überraschenderweise wieder auch die Münchnerin Corinna Hoppe. Die hat – wie Tatjana Hesse, nach langer Verletzungspause ihre alte Form wiedergefunden. Dafür muss Melina Müller verletzungsbedingt passen. Dafür sind die talentierten Jugendlichen Julina Kimmel und Emily Ullman dabei und von der TSV-Nachwuchsgruppe wollen sich Emelie Zörner, Anja Neukäufer, Lea Metzger und Alexander David profilieren. Trainer Christian Groß und Anna Lena Krüger sind als Kampfrichter dabei, Michael Baumgardt und Werner Miller betreuen das Team.

