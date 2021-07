Friedbergerin mit neuer Bestzeit

Nadine Reißner überzeugt gleich bei zwei Wettkämpfen

Nach langer Zeit ohne Wettkämpfe ging es für die Friedbergerin Nadine Reißner gleich in zwei Sportarten zur Sache.

Zunächst stand der Masters-Cup in Nürnberg auf der Agenda. Dort stand die Schwimmerin des SV Augsburg zum ersten Mal nach ihrer Hochzeit Anfang Juni nicht mehr als Nadine Bender auf dem Startblock. Ziel in Nürnberg war, sich mit soliden Zeiten wieder für den Landeskader der Masters zu empfehlen. Dies gelang der Schwimmerin mit guten Zeiten über 50 und 200 Meter Freistil.

In Darmstadt beim Saisonstart der Triathleten der 2. Bundesliga Süd lief es noch besser. Für die Bundesliga sehr unüblich, war das Format ein Einzelstartrennen, bei dem alle 20 Sekunden eine Athletin startete und auf dem Rad Windschattenverbot herrschte. Wie bei ihrem Debüt 2019 gelang dem Team mit Johanna Ahrens, Nina Koller und Nadine Reißner mit Platz drei erneut der Sprung aufs Podest. Reißner lieferte über 750 Meter die drittschnellste Zeit ab und zeigte nach einem soliden Radsplit über die 20 Kilometer eine starke Laufleistung. Die abschließenden 4,6 Kilometer lief sie in neuer Bestzeit von 19:22 Minuten. In Summe verbesserte Reißner ihre Endzeit von 1:09:48 Stunden im Vergleich zu 2019 um fast anderthalb Minuten.

Lange die Beine hochlegen kann Reißner allerdings nicht, geht es doch am Samstag im Nürnberger Rothsee wieder mit den Damen des Tri-Team Schongau in der 2. Bundesliga an den Start. (bena)