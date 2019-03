vor 20 Min.

Türkspor ist zu stark für Mering

Jubelnde Torschützen unter sich: Fatih Baydemir (links) und Hakan Kocakahya freuen sich über das Tor zum frühen 2:0 für Türkspor gegen den SV Mering. Torhüter Simon Kratzer, Bajram Gocevic, Daniel Zweckbronner und Lukas Krebold (von links) bleibt nur das Nachsehen. Am Ende verlor Mering mit 0:4.

Der MSV verliert bei der Elf der Stunde mit 0:4 deutlich und wartet in der Frühjahrsrunde somit weiter auf den ersten Punkt und das erste Tor.

Von Peter Kleist

Daran, dass die Meringer Fußballer ihr erstes Erfolgserlebnis ausgerechnet bei Türkspor Augsburg, der „Mannschaft der Stunde“, würden feiern dürfen, glaubten nicht einmal die größten Optimisten. Mit einem 0:4 aber hatten auch die wenigsten gerechnet. Nach dieser deutlichen Niederlage – der dritten im dritten Pflichtspiel des Jahres 2019 – richten sich die Blicke der MSV-Verantwortlichen doch wieder eher nach unten in der Tabelle.

Merings Trainer Gerhard Kitzler wollte an der Niederlage auch nichts beschönigen. „Dass die stark sind, das wussten wir vorher. Und sie waren diesmal auch noch brutal effektiv und haben verdient gewonnen“, so der Coach. Der hatte seinem jungen Torhüter Simon Kratzer, der aufgrund der Verletzungen von Adrian Wolf und Nicolas Köpper zwischen den Pfosten stand, vor dem Anpfiff noch ein schönes Spiel gewünscht. Das dürfte es eher nicht gewesen sein, obwohl den Youngster an keinem der Gegentore eine Schuld traf. „Der hat seine Sache sehr gut gemacht und noch zwei Riesendinger gehalten“, lobte der Trainer.

Türkspor war die spielerisch klar bessere Mannschaft, die auch körperlich irgendwie präsenter wirkte. Rund 20 Minuten hielt Mering das 0:0, dann war Fatih Baydemir in der Mitte schön freigespielt worden und machte überlegt das 1:0. Nur sieben Minuten später hieß es 2:0, diesmal war der Türkspor-Torjäger der Vorbereiter. Seinen klugen Pass durch die Schnittstelle der Abwehr verwertete Hakan Kocakahya überlegt zum 2:0. „In der Vorrunde beim 0:0 haben wir den noch gut im Griff gehabt, aber diesmal ist uns das überhaupt nicht gelungen“, ärgerte sich Kitzler.

Die wenigen Meringer Chancen brachten nichts ein, die größte hatte Andreas Rucht nach dem Seitenwechsel, als er allein in Richtung Torhüter Stefan Brunner unterwegs war, den Ball dann aber überhastet zu früh schlenzte – und die Chance war dahin. „Das war der Unterschied zu Türkspor, die nutzten unsere Fehler aus, wir deren nicht“, meinte Kitzler. Dem 3:0 durch Borna Katanic ging ein Stellungsfehler in der Abwehr voraus, dem 4:0 durch Baydemir ein Patzer von Stefan Wiedemann.

„Der Wind, der uns entgegenweht, wird stärker“, erklärte Gerhard Kitzler nach dem Schlusspfiff – und nächste Woche kommt mit Olching das nächste Spitzenteam nach Mering.

Mering Kratzer, Krebold (79. Fuchs), Gocevic, Lutz, Cosar (70. Kusterer), Wiedemann, Rucht, Gärtner (65. Ludwig), Kristen, Utz, Zweckbronner. – Tore 1:0 Baydemir (20.), 2:0 Kocakahya (27.(), 3:0 Katanic (77.), 4:0 Baydemir (83.) – Zuschauer 200 – Schiedsrichter Steckermeier

Themen Folgen