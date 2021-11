Friedberger Trampolinturner räumen bei schwäbischen Meisterschaften ab

Plus Bei den schwäbischen Meisterschaften räumt der TSV TSV Friedberg in eigener Halle ab. Das Timing könnte für die Trampoliner nicht besser sein.

Im Nachhinein hatte der TSV Friedberg großes Glück, als er sich um die Ausrichtung der schwäbischen Meisterschaften im Trampolinturnen bewarb, die am Sonntag über die Bühne gingen. Denn die neuen Regelungen im Zuge der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie fanden in eigener Halle noch keine Anwendung. Mehr als 50 Meldungen aus sechs schwäbischen Vereinen gingen im Turnbezirk Schwaben für acht Wettkampfklassen ein.