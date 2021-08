TSV-Turnerinnen stellen sich der Herausforderung in Nürnberg

Mehrere Mädchen der Rhythmischen Gymnastik des TSV Friedberg qualifizieren sich für den Deutschland-Cup.

Licht am Ende des Tunnels sahen fünf Mädchen der Rhythmischen Gymnastik des TSV Friedberg nach langer Zeit ohne Wettkampf. Sie traten in Nürnberg beim Qualifikationswettkampf für den diesjährigen Deutschland-Cup an.

Normalerweise wäre der Qualifikationsweg über den Bayern-Cup und den nachfolgenden Regio-Cup erfolgt. Da diese Wettkämpfe jedoch coronabedingt ausfallen mussten, war die Austragung dieses Ersatz-Wettkampfes die letzte Möglichkeit, um Bayerns beste Gymnastinnen zu ermitteln.

Zum ersten Mal traf der Fachausschuss Gymnastik und Tanz des Bayerischen Turnverbands aus einer Vielzahl eingeschickter Videos eine sehr kleine Auswahl an hervorragenden bayerischen Gymnastinnen. Die erhielten in den Altersklassen K8, K9 und K10 die Möglichkeit, in Präsenz die vier heiß begehrten Qualifikationsplätze zu erreichen. Vom TSV Friedberg wurden fünf Turnerinnen ausgewählt, um gegen die sechs Konkurrentinnen vom ATV Frankonia, TSV Milbertshofen, TSV Firnhaberau, TSV Stein und von der DJK Aschaffenburg anzutreten.

Turnerinnen des TSV Friedberg treten beim Deutschlandcup an

In der Altersklasse K8 (elf bis 14 Jahre) schickte Trainerin Sylvia Basch die Gymnastin Gloria Kühn mit Ball und Seil in den Wettkampf. Sie trat gegen zwei Gegnerinnen an. Ebenfalls mit Ball und Seil waren in der Altersklasse K9 (15 bis 17 Jahre) Elena Enderle und Elisabeth Schulmann vertreten.

In der K10 (18+) nahmen Norina Schmauz und Shanika Mäling mit Reifen, Ball und Seil teil. In der K9 und K10 waren auch jeweils zwei weitere Konkurrentinnen vertreten.

Da es sich um den ersten Präsenzwettkampf nach eineinhalb Jahren handelte und monatelang kein Training aufgrund des Corona-Lockdowns möglich war, war die nervliche Anspannung aller Mädchen sichtbar. Dazu kamen noch Einschränkungen durch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

Dennoch meisterten Gloria Kühn, Elena Enderle und Norina Schmauz diese Herausforderungen und landeten in ihren jeweiligen Altersklassen auf dem ersten Platz. Damit erreichten sie die Qualifikation und werden den TSV Friedberg am 29. und 30. Oktober in Friedrichsdorf bei Frankfurt beim Deutschland-Cup K-Einzel vertreten. Trotz ihres Einsatzes reichte es für Elisabeth Schulmann und Shanika Mäling nicht. Sie verpassten die Qualifikation knapp.