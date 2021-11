Titelkämpfe beim TSV Friedberg

Schwäbische Meisterschaften der Trampoliner finden erstmals seit der Corona-Pause wieder statt

Schwer zu schaffen machen die strengen Regeln zur Bewältigung der Corona-Pandemie nicht nur den Trampolinturnern des TSV Friedberg. Nach den gelockerten Zwangsmaßnahmen gab der Bayerische Turnverband wieder grünes Licht für Wettkämpfe, die unter der 3G-Regel stattfinden dürfen. Für die Trampoliner des TSV wird es bereits am Sonntag ernst. Dann finden in Friedberg die schwäbischen Meisterschaften, die seit zwei Jahren nicht ausgetragen werden konnten, statt. Der Wettkampf ist das Startzeichen für die neue Saison in Bayern.

Bei Spartenleiter und Trainer Marc Kimmel ist die Vorfreude groß. „Nichts motiviert mehr, als bei Wettkämpfen ein sportliches Ziel zu setzen.“ Genügend Athleten mit Erfolgsaussichten haben die Friedberger Trampoliner. Corinna Hoppe, Sina Karletshofer, Julina Kimmel und Emily Ullmann können bereits einige Erfolge vorweisen. Seit dem Lockdown sind aber auch neue, vielversprechende Athleten dazugekommen, deren Können nun bei ihrem ersten Wettkampf unter Beweis gestellt wird.

Als teilnehmende Vereine an den schwäbischen Meisterschaften haben sich, neben den Friedbergern, der TSV Immenstadt, TSV Neu-Ulm, TSV Willmatshofen und auch ein Neuling beim Trampolinturnen, die FT Jahn Landsberg, gemeldet. Mit Letzterer veranstaltete der TSV Friedberg nun einen Freundschaftswettkampf.

Aufgrund der langwierigen Wettkampfpause ist es noch nicht sicher, wer die Favoritenrolle bei diesen Meisterschaften übernimmt. Davor war es immer der TSV Friedberg, der von jeher mit einer Sammlung von Titeln und Podestplätzen die Wettkampfbühne verlassen hat. Den Heimvorteil haben die Friedberger aktuell auf jeden Fall. Wettkampfbeginn auf dem Eurotramp-Großgerät ist um 11 Uhr. (wmi)