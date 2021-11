Trio überzeugt

Rhythmische Sportgymnastinnen des TSV Friedberg zeigen beim Deutschland-Cup in Hessen ihr Können

Beim Deutschland-Cup der Rhythmischen Sportgymnastik waren auch drei Mädchen des TSV Friedberg am Start. In Friedrichsdorf ( Hessen) traten Athletinnen aus ganz Deutschland gegeneinander an. Mit Gloria Kühn, Norina Schmauz und Elena Enderle trat unter der Anleitung von Trainerin Sylvia Basch ein Trio des TSV an.

Kühn startete in der K8 (11-14 Jahre) mit Ball und Seil bei ihrem ersten Wettkampf auf höchster Ebene unter 14 Teilnehmerinnen und wurde Sechste. Norina Schmauz (18+) gelang es in der K10, mit Reifen, Ball und Seil unter 18 Konkurrentinnen auf den zwölften Rang zu turnen. Elena Enderle wuchs in der K9 (15 – 17 Jahre) mit Ball und Seil über sich selbst hinaus und schaffte es mittels zweier hervorragender Übungen mit Platz drei auf das Siegerpodest. (wmi)