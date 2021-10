Zwei vorne dabei

Sportgymnastinnen des TSV Friedberg bei bayerischer Meisterschaft erfolgreich

Gleich zwei rhythmische Sportgymnastinnen des TSV Friedberg waren bei den bayerischen Nachwuchsmeisterschaften in Nürnberg am Start. „Ich bin auf beide Mädchen sehr stolz. In der nachfolgenden kurzen Trainingszeit, nach der coronabedingten Zwangspause, hatten wir sehr viel aufzuholen. Die guten Ergebnisse, waren mehr als verdient“, so Trainerin Sylvia Basch.

In der Kinderleistungsklasse 7 startete Lia Siebert (Jahrgang 2014). Auf dem Programm standen eine Übung ohne Handgerät und eine Seilpflichtübung. In der Kinderleistungsklasse 9 war Hanna Kölbl mit dabei (2012). Bei ihr waren eine Keulenpflichtübung und ebenfalls eine Übung ohne Handgerät gefordert. Für beide war es nach anderthalb Jahren und unzähligen Online-Trainings der erste Wettkampf. Mit ihren ästhetisch ausdrucksvollen Übungen überzeugte Lia Siebert das Kampfgericht und stand unter 16 Teilnehmerinnen als Dritte überraschend auf dem Podest. Damit ist sie, wie ihre älteren Turnkameradinnen Luzie Riva-Lampe und Jana Deibel, bayernweit ganz vorne mit dabei. Hanna Kölbl hatte mit 28 Gegnerinnen mit mehr Konkurrenz zu kämpfen und erturnte sich den 13. Platz. (wm-)