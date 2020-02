vor 20 Min.

Turnshow: Beim TSV Friedberg heißt es „1001 Nacht“

Nach zwei Jahren Pause bieten die verschiedenen Sparten der Turnabteilung des TSV Friedberg wieder eine Turnshow. Was an dem Abend geboten wird.

Von Werner Miller

Nach den spektakulären Auftritten der Turnabteilung beim Altstadtfest Friedberger Zeit im vergangenen Jahr wollen die Turnerinnen und Turner des TSV Friedberg nach zweijähriger Pause mit der märchenhaften Turnshow „1001 Nacht“ am Samstag, 8. Februar, ihre Fans in die TSV-Sporthalle locken.

Da wird Vorstandsmitglied Jürgen Grötsch alias „Aladin mit der Wunderlampe“ das Publikum mit einem „Salem aleikum“ begrüßen. Als Moderator und Showmaster wird Gerd Meyer, der bekannte Schauspieler aus Rundfunk und Fernsehen, alias Flaschengeist Dschinni durch die Veranstaltung führen.

Es soll eine märchenhafte und orientalisch angehauchte Turnshow werden, bei der Aladin die Halle in ein farbenfrohes und buntes Bühnenbild verwandeln wird und so die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ins Morgenland entführen will. Techniker Jürgen Grötsch wird wieder in bewährter Manier dafür sorgen, dass alle Akteure in bestes Licht getaucht werden.

Die Gruppen in Friedberg proben bereits seit Wochen

Schon seit Wochen proben die einzelnen Gruppen Kunstturnen, Sportakrobatik, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen und Rope-Skipping eifrig an ihren einstudierten Nummern, die zum Teil sehr artistisch sein werden. Den Besuchern sollen Fata Morganas, Kamelkarawanen, Sandstürme oder orientalische Basare vorgegaukelt werden. Auch Schlangenbeschwörer, Diebe, Piraten, Bauchtänzerinnen, Fakire sowie Ali Baba und die 40 Räuber werden zu sehen sein.

Nicht alle Darbietungen sollen im Vorfeld verraten werden, sollen die Zuschauer doch von einem Event ins andere geschickt werden. Das Publikum soll sich ein Bild davon machen, welche Bewegungsmöglichkeiten die Turnabteilung des TSV Friedberg Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das ganze Jahr über bietet. Ob vom Leistungssport bis hin zum Breitensport für jedermann, für alle gibt es maßgeschneiderte Sportprogramme und die Garantie für eine gesunde und sinnvolle Freizeitgestaltung.

Über 400 Akteure bei der Turnshow in Friedberg

Über 400 Akteure von Groß bis Klein warten nun auf einen Publikumsansturm, denn alle wollen beweisen, dass Turnen Spaß macht. Turnabteilungsleiterin Sabine Walter würde sich über eine volle Halle freuen. Sie bedankte sich schon im Vorfeld bei allen Akteuren und Trainern für ihren leidenschaftlichen Einsatz und für ein ganz besonderes Event.

Rund um die Veranstaltung gibt es kulinarische Köstlichkeiten, mit denen die Zuschauer auf jeden Fall die zweieinhalb Stunden dauernde Show durchhalten werden. Die beginnt pünktlich um 17.30 Uhr.

