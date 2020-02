Turnshow in Friedberg: Ein Ausflug in "Tausendundeine Nacht"

Plus Bei der Turnshow des TSV Friedberg fühlen sich mehr als 500 Zuschauer ganz nah bei Aladin. Wie man so etwas Großes auf die Beine stellt.

Die Turnshow 2020 wird allen in Erinnerung bleiben. Vor zwei Jahren hatte die Turnabteilung des TSV Friedberg mit ihrer Westernshow schon Maßstäbe gesetzt. Diesmal konnte man die Zahl der Mitwirkenden sogar noch toppen. Und so schnell wie diesmal waren die Zuschauerränge noch nie gefüllt. Über 400 Mitwirkende aus 25 Gruppen fast aller Sparten tummelten sich in der Halle und begeisterten über drei Stunden lang mit ihren bunten Darbietungen, die in das Reich von Aladin und der Wunderlampe entführten.

Jürgen Grötsch vom TSV Friedberg hatte die Idee

Die Idee dazu hatte Macher Jürgen Grötsch, Vorstandsmitglied beim TSV Friedberg, als er das Musical „Aladin“ besucht hat. So schlüpfte er diesmal selbst in die Rolle des Aladin, Moderator Gerd Meyer war als Lampengeist Dschinni verkleidet und führte mit seinem fliegenden Teppich charmant von einem Programmpunkt zum nächsten. Umgesetzt wurde das mit einer Hebebühne, auf der Dschinni erhöht Platz nahm.

„Es kann sich kaum einer vorstellen, wie viel Arbeit so eine Turnshow im Vorfeld bedeutet. Doch ohne unser starkes Team würde so ein riesiges Event nicht funktionieren“, sagt Grötschs Tochter, Sabine Walter, die Leiterin der Turnabteilung. Am Tag nach der Show sei Grötsch kaum ansprechbar gewesen und noch als „Aladin in der arabischen Nacht“ geschwebt, erzählt sie.

Es steckt viel Leidenschaft in der Turnshow des TSV Friedberg

Diesmal hatten ihn die Vorarbeiten an seine Grenzen gebracht. „Aber er liebt es einfach, zu sehen, wie viel Leidenschaft in diese Show von all den Ehrenamtlichen und den Akteuren gesteckt wird – und das von jeder einzelnen Gruppe.“ Für dieses „Turnfamiliengefühl“ nehme er das aber gerne in Kauf. Jede Gruppe mache sich so viele Gedanken mit ihrer Aufführung und gebe sich unglaublich viel Mühe.

Premiere für Friedbergs älteste Turnerinnen

Besonders gefreut hat sie sich, dass bei „1001 Nacht“ erstmals die ältesten aktiven Mitglieder mit dabei waren und mit ihrer Stuhlgymnastik gezeigt haben, wie fit sie noch sind. Viele der Seniorinnen von Heike Baumann sind schon weit über 80. Gemäß ihrem Motto „Bewegung trotz(t) Alter“ traten sie in einem Battle „Alt gegen Jung“ gegen die Hip-Hop-Mädchen an, das sie gewinnen konnten. Mit ihrem Lied „Schön ist es auf der Welt zu sein“ brachten die betagten Damen die Halle zum Beben. Die Friedbergerin Frieda Heinicke kam sogar mit einer Krücke auf die Bühne. „Sie waren alle so nervös und haben sich unglaublich über den tosenden Applaus gefreut. Aladin hat sich sogar vor ihnen verneigt“, erzählt Walter stolz.

„Bewegung trotz(t) Alter“ – unter diesem Motto traten erstmals die Seniorinnen von Heike Baumann auf. Einige der Damen sind über 80 Jahre alt. Bild: Werner Miller

Für die TSV-Vorstandschaft hat diese Gemeinschaft einen unbezahlbaren Wert. Gerade in der heutigen Zeit ist so ein Engagement nicht mehr selbstverständlich.

Affenbande, Schleiertanz, Piraten und Zauberer

Begonnen hat alles mit dem Eltern-Kind-Turnen mit einem Sandsturm in der Wüste. Dann kamen die Kinderturnkamele und die Affenbande, die zeigten höchst konzentriert, was sie alles lernen dürfen. Die Ballettkinder und die kleinen Rope-Skipper verzauberten mit ihrem Schleiertanz und ihren Springseilen. 125 jugendliche Rope-Skipper als Piraten und Zauberer sorgten dann mit ihren bunt beleuchteten Springseilen für den ersten Höhepunkt der Show.

Auch der Nachwuchs der größten Abteilung des TSV Friedberg war mit Feuereifer dabei – die Minis begeisterten mit der Nummer „Schlangenbeschwörung“ ihr Publikum. Bild: Werner Miller

TSV-Turnerinnen setzen Glanzpunkte

Glanzpunkte setzten die Kunstturnerinnen und die Kunstturner mit ihrer Darbietung als Schlangenbeschwörer, Wüstenrosen und Haremstänzerinnen. Genauso wie die Sportakrobaten, die Rhythmischen Sportgymnastinnen und die Bewegungskünstler mit ihrem Vertikaltuch. Mit ihren Doppelsalti und Schrauben waren die Luftakrobaten als Dschafar, Aladins größtem Feind, auf dem Trampolin in ihrem Element. Aber auch die Kunstturn-Jungs zeigten mit ihrer Show „Ali Baba und die 40 Räuber“, was sie alles können. Zirkusreif brachten die Sportakrobaten als „Ali Al Babwa“ orientalisches Flair in die Halle. Als Diebe präsentierten die Zirkuskünstler beim Markttreiben ihre Künste.

Alle haben monatelang geübt

Die Indoorcycler zogen als Kamele mit ihrer Karawane durch die Wüste. Auch die Zumba-Damen brachten mit ihrem Bauchtanz und ihrem Trainer Franki noch einmal so richtig Stimmung in die volle Halle. Sabine Walter war überwältigt von dieser gigantischen Show ihrer Turnabteilung. „Es war einfach nur grandios“, sagte sie am Ende der Show. „Mich hat es besonders gefreut, dass wir erstmals die komplette Vielfalt unserer großen Abteilung zeigen konnten“, so ihr Fazit. Monatelang haben alle Gruppen fleißig geübt. „Wir wissen im Vorfeld nie, wie wir diese große Masse unter einen Hut kriegen sollen. Aber auch dieses Mal ist uns ein reibungsloser Ablauf mit einem roten Faden und stimmigen Darbietungen gelungen“, ist die Trainerin stolz.

Ihr Dank galt ihrem Papa Jürgen Grötsch und den vielen Helfern, die zum Teil bereits von 8 Uhr morgens bis Abbauende um 23 Uhr in der Halle waren, und den Sponsoren, ohne deren Unterstützung eine Show wie diese nicht möglich gewesen wäre.

Die über 500 Zuschauer belohnten die Akteure mit einem tosenden Applaus, als die RSG-Gymnastinnen beim großen Finale begeisterten und anschließend alle Teilnehmer auf die Showfläche stürmten und – als Dschinni klatschte – alle in eine Starre verfielen.

Bilder von der beeindruckenden Show finden Sie hier:

91 Bilder Turnshow des TSV Friedberg entführt in „Tausendundeine Nacht“ Bild: Peter Kleist

Die Show wurde mitgefilmt. Es wird wieder eine DVD mit einem Zusammenschnitt und eine für die komplette Show geben. Wer Interesse hat, soll sich bei der Turnabteilung des TSV Friedberg melden.