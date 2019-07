vor 35 Min.

Ungewöhnliche Wettbewerbe locken

Beim TC Mering geht in diesem Sommer wieder der Schupfer-Cup über die Bühne. Der Verein bietet aber mit der „One-Point-WM“ ein ganz neues Format an.

Von Michael Müller

Viel geboten wird beim TC Mering zum Ende der Punktspielsaison. Am Freitag, 12. Juli, veranstaltet der Verein wieder sein Sommerfest. Ab 18.30 Uhr gibt es Spanferkel auf der Terrasse des Clubheims.

Als Vorprogramm zum Fest haben sich die Organisatoren Florian Guggumos und Johannes Spengler einen neuen Wettbewerb ausgedacht. Ab 17.30 Uhr können alle Vereinsmitglieder an der „One-Point-WM“ teilnehmen. Bei diesem ungewöhnlichen Turnier, das im K.o.-Modus ausgetragen wird, wird pro Partie nur ein einziger Punkt ausgespielt. Wer Aufschlag hat, wird durch Münzwurf festgelegt. Alle Altersklassen und Spielstärken können teilnehmen. Das dürfte ein Spektakel werden. Anmeldeschluss ist eine halbe Stunde vor Turnierbeginn.

Von Mitte Juli bis Mitte Oktober organisiert der Verein dann wieder seinen besonderen Mannschaftswettbewerb. Auch heuer findet wieder die „TCM-Schupfer-WM“ statt. Schon über 50 Anmeldungen sind in diesem Jahr bei Organisatorin Silvia Braatz eingegangen, doch noch sind Plätze frei. 2018 waren insgesamt 69 Männer und Frauen in gemischten Länder-Teams im Einsatz. Die Teilnehmer die aktuellen Ergebnisse über WhatsApp verfolgen können. Zudem wird auf der TCM-Homepage wieder berichtet, welche Nation aktuell die Nase vorn hat.

Jeder Teilnehmer hat die Wahl, ob er in beiden Wettbewerben oder nur im Einzel bzw. Doppel/Mixed dabei sein will. Die Spieltermine werden individuell vereinbart. In einer Vorrunde vom 15. Juli bis 20. September werden die vier Finalisten ermittelt. Die Finalpartien finden dann zwischen dem 21. September bis zum 10. Oktober statt. Die Einzel-WM ist auf 36 Teilnehmer beschränkt, beim Doppel gibt es keine Teilnehmerbegrenzung.

Besonders an der Schupfer-WM ist, dass alle Vereinsmitglieder, egal über welche Spielstärke sie verfügen, in einem gemeinsamen Wettbewerb antreten. Jedes Team wird sowohl mit erfahrenen Mannschaftsspielern, als auch mit „Hobbyspielern“ möglichst ausgeglichen besetzt. Jeder tritt nur gegen Gegner seiner Spielstärke an. Pro gewonnenem Satz gibt es einen Punkt für das Team. Beim Saisonabschlussfest am 12. Oktober findet die Ehrung der neuen „Weltmeister“ statt.

Anmeldungen für das Sommerfest an spengler.johannes@t-online.de. Anmeldeschluss für die Schupfer-WM ist der 8. Juli. Anmeldungen sind unter silvia.braatz@gmail.com möglich.

