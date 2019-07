11:07 Uhr

Verbandspokal: Mering beim Blitzturnier gefragt

Der Meringer Spieler Fatih Cosar am Ball. Am Samstag ist sein Team erstmals im neuen Modus des Verbandspokals gefragt.

Der BFV hat den Modus für den Verbandspokal verändert. Nun tritt der MSV in Egg an der Günz gegen drei andere Landesligisten an einem Tag an.

Von Philipp Schröders

Für den SV Mering steht das erste Spiel an, bei dem es um etwas geht. Die neue Saison in der Fußball-Landesliga beginnt zwar erst am kommenden Wochenende, doch am heutigen Samstag ist der MSV bereits in der Qualifikation im Verbandspokal auf Landesligaebene gefragt.

Dabei hat der Bayerische Fußball-Verband den Modus verändert. Die Mannschaften in der Landesliga haben im Winter dafür gestimmt. Zuvor haderten viele mit der Einteilung. Einige Teams mussten weit zu ihren Gegnern fahren, was im Hinblick auf die Planung der Vorbereitung Probleme aufwarf.

SV Mering tritt gegen drei Teams an

Nun stehen in der Gruppenphase Blitzturniere an, bei denen vier Mannschaften teilnehmen. Mering tritt dazu in Egg an der Günz an und ist drei Mal gefragt. Um 16.35 Uhr spielt der MSV gegen die Gastgeber. Um 17.45 Uhr trifft er auf den SC Ichenhausen und um 18.55 Uhr auf den FC Gundelfingen. Jede Partie dauert einmal 30 Minuten. Wer am Ende des Tages in der Tabelle den ersten Platz belegt, kommt in die Hauptrunde.

Merings neuer Trainer Ajet Abazi sagt: „Für mich ist das etwas Neues.“ Er sieht aber den Vorteil, dass nun für die Qualifikation für die nächste Runde ein Termin weniger nötig ist. Er betrachtet das Turnier vor allem als Vorbereitung auf das erste Punktspiel am Samstag, 13. Juli, gegen Neuburg. „Wir haben drei Spiele und wir werden drei verschiedene Mannschaften aufstellen“, sagt er. Auch alle drei Torhüter sollen zum Einsatz kommen. Abazi sagt aber auch: „Wir wollen die Spiele möglichst positiv gestalten.“

Abazi sieht Höhen und Tiefen in der Vorbereitung

Noch am Mittwoch hatte Mering zu Hause gegen den SC Oberweikertshofen getestet. Die Gastgeber unterlagen mit 1:3. Abazi sagt: „Es hat Höhen und Tiefen in der Vorbereitung gegeben.“ Testspiele seien ja aber auch dazu da, etwas auszuprobieren. Gegen Landsberg habe sein Team eine gute Leistung gezeigt. Auch gegen Aindling habe es sich gut verkauft und den hohen Temperaturen getrotzt. „Im letzten Testspiel hat es nun nicht so gut geklappt.“

Beim Verbandspokal in Egg möchte Abazi möglichst vielen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Markus Gärtner und Moritz Buchhart sind allerdings verletzt. Zudem ist Patrick Szilagyi verhindert. Dafür rücken Kapitän Stefan Wiedemann und Maximilian Lutz wieder in den Kader. Die waren bei den letzten drei Spielen nicht dabei.

