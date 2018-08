VfL Ecknach feiert 50. Geburtstag

vor 27 Min.

Jubiläum: Fest dauert noch bis Sonntag

Von Hans Eberle

Auf ein halbes Jahrhundert blickt der VfL Ecknach an diesem Wochenende zurück. Gegründet im Jahr 1968 befindet sich der Verein derzeit auf einem sportlichen Höhepunkt. Mit der Kreisligameisterschaft in der Saison 2016/2017 und dem Aufstieg in die Bezirksliga ist der VfL derzeit der erfolgreichste Fußballverein im Stadtgebiet Aichach. Das Jubiläum wird noch bis zum Sonntag, 26. August, gefeiert.

Am 22. Juni 1968 wurde der VfL Ecknach unter Federführung des damals 27-jährigen Franz Lochner sen. und 66 sportbegeisterten Ecknachern aus der Taufe gehoben. Franz Lochner wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Es war bereits der dritte Anlauf zur Gründung des Vereins. 1931 war der VfL zum ersten Mal gegründet worden. Wegen finanzieller Schwierigkeiten und mangels Interesse wurde der Sportverein 1933 wieder aufgelöst.

Ein zweiter Versuch wurde nach den Kriegsjahren im Jahr 1949 gestartet. Vorsitzender war Lehrer Sperk. Nachdem es nach drei Jahren immer schwieriger geworden war, sportbegeisterte Jugendliche zu finden, musste der Verein 1952 erneut aufgelöst werden.

Die dritte Vereinsgründung von 1968 ist aber eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert – vor allem auch in der Jugendarbeit. Derzeit wird der gesamte Bereich von den A-Junioren bis zu den Bambini abgedeckt.

Sepp-Herberger-Preis im Jahr 2008

Für die langjährige Nachwuchsarbeit hatte der VfL Ecknach 2008 den Sepp-Herberger-Preis des Deutschen Fußballbundes erhalten. Ferner ist der Verein noch mit einer Damenmannschaft, einer Damengymnastikgruppe, einer AH-Mannschaft und seit Kurzem mit einer Zumba-Abteilung vertreten.

