Viel Gaudi auf dem Sportplatz

Der Verein Inter Trempes veranstaltet wieder sein Elfmeter-Turnier. Was dabei geboten wird.

Zum 18. Mal veranstaltet Inter Trempes am Samstag, 13. Juli zum 18. Mal sein traditionelles Elfmeter-Turnier.

„Chefgriller“ und „Prosecco Tussies“ schnüren bereits ihre Fußballschuhe, denn in Kürze startet wieder das jährliche Elfmeter-Turnier von Inter Trempes. Viele Gruppen warten bereits in Vorfreude auf eine Mords-Gaudi. Der frisch gewählte Inter Trempes-Präsident Maximilian Weiß und seine Mitorganisatoren rechnen wieder wie die Jahre zuvor mit rund 50 teilnehmenden Mannschaften, darunter auch etwa zehn Damengruppen.

Es gibt mehrere Stamm-Mannschaften wie die „Prosecco Tussies“

Es gibt Stamm-Mannschaften wie die oben erwähnten „Prosecco Tussies“ oder „Hau daneben“, die allerdings durchaus ehrgeizige Absichten haben: Das Runde soll ja schließlich möglichst oft ins Eckige. Eine Mannschaft besteht entweder aus fünf Schützen inclusive Torwart oder fünf Spielern und einem extra Torwart. Damen- und Herrenmannschaften treten getrennt an.

Die Vielzahl an Teilnehmern und die noch größere Zuschauermenge stellt Organisatoren, Turnierleitung und Schiedsrichter jedes Jahr vor eine große Herausforderung, die aber immer wieder bewältigt wird. Am frühen Abend sind dann alle Ergebnisse des 18. Elfmeterschießens von Inter Trempes ausgewertet.

Für einen guten Zweck wird gespendet

Spaß und die Spendenabsicht spornen alle Beteiligten an. Seit vielen Jahren übernimmt der SV Mering die Bewirtung und das eingenommene Geld kommt komplett der Jugendabteilung zugute. Traditionell gibt es gleich zu Turnierbeginn eine Spendenübergabe: Das beim Inter-Trempes-Faschingsball erwirtschaftete Geld wird übergeben. „Wir spenden jedes Jahr 500 Euro an eine soziale Einrichtung in Mering, denn es ist uns wichtig, dass das Geld in unserem Ort bleibt“, betont Maximilian Weiß. In diesem Jahr soll die Spende wieder einmal an die Tagesstätte für psychische Gesundheit in Mering gehen. Es wird ein Startgeld von zehn Euro pro Mannschaft erhoben, welches am Turniertag bis 12.30 Uhr bei der Leitung einbezahlt sein sollte. Das Turnier beginnt um 13 Uhr und endet mit der Ermittlung des Siegers. Es gibt Preise für jede teilnehmende Mannschaft. (jojo)

Info bei Max Weiß unter 0171/1167086 oder per Mail an weiss.maximilian1986@gmx.de oder inter-trempes.mering.de Online-Anmeldeschluss 10. Juli 24 Uhr, ansonsten vor Ort am 13. Juli bis 12 Uhr

