Viele Preise locken nach Ried

Das Gauschießen rückt näher

Lange war die Vorbereitungszeit, und nun rückt die Eröffnung des Gauschießens in Ried immer näher. Am Donnerstag, 19. April, wird dieser Höhepunkt des Schützenjahres um 19 Uhr mit Böllerschüssen eröffnet, ehe nach den Grußworten dann die geladenen Ehrengäste die ersten Schüssen abgeben werden. Bereits zugesagt ha-ben der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, der stellvertretende Landrat Manfred Losinger, Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher und Gauschützenmeister Paul Kölbl.

Vom 19. April an kann bis zum Samstag, 5. Mai, täglich auf den Ständen der SG Ried geschossen werden – wochentags von 19 bis 22.30 Uhr, freitags und samstags von 19 bis 23 Uhr und an den beiden Sonntagen 29. April und 6. Mai jeweils von 10 bis 14 Uhr. Einzig am 1. Mai ist kein Schießbetrieb möglich.

Die Finalwettkämpfe stehen am Samstag, 12. Mai, ab 13.30 Uhr an, die Ehrung der Sieger erfolgt am Freitag, 18. Mai, um 19.30 Uhr.

Beim Gauschießen gibt es viele Sachpreise zu gewinnen, eine Auflistung der Gewinne ist auf der Homepage des Schützengaues unter www.gau-dfb.de zu sehen. Zusätzlich gibt es noch Geldpreise für die besten Schützen, die besten Blattl und Finalprämien im Gesamtwert von etwa 5000 Euro.

Ab Beginn des Gauschießens werden auf der Homepage des Gaues täglich die Ergebnisse aktualisiert, und die Preise können in einer Bildergalerie besichtigt werden.

Aktuell haben sich 450 Schützen angemeldet. „Wir gehen davon aus, dass wir das gesteckte Minimalziel von 500 Schützen erreichen, wenn es 600 würden, wäre das super“, so Rieds Schützenmeister Josef Reitner.

