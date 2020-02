17:03 Uhr

Vier Titel für Kissinger Fahrerinnen

Die Sportlerinnen sichern sich die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft in drei Disziplinen. Teilweise sind Mitglieder des RSV zum ersten Mal am Start.

Von Christina Riedmann-Pooch

In Friedberg trafen sich die schwäbischen Kunstradsportler der RSV Solidarität Friedberg, der SV Solidarität Göggingen, des RC Pfeil Augsburg, des RMSV Lautrach und des RSV Kissing, um die diesjährigen Bezirksmeister zu ermitteln. Dabei konnten sich die Sportler auch gleichzeitig für die bayerische Meisterschaft qualifizieren.

Gleich zu Beginn gingen die Jüngsten der Altersgruppe U11 an den Start. Hier präsentierten sich Annika Klengel und Emma Rückert zum ersten Mal mit ihrer Kür bei einer Bezirksmeisterschaft. Die Aufregung war den beiden Mädchen anzumerken, trotzdem gelang beiden der Sprung aufs Treppchen: Emma erreichte Rang zwei, knapp gefolgt von Annika auf Platz drei.

In der nächsthöheren Altersklasse U13 wurde Sandra Decker mit einer souveränen Leistung Bezirksmeisterin, ihre Teamkollegin Sophia Schimpfle, die sich auch zum ersten Mal bei einer Meisterschaft vorstellte, wurde auf Platz vier notiert.

Anschließend starteten die Mädchen der Altersgruppe U15. Hier waren die vorderen Plätze fest in Kissinger Hand. Nina Langner erreichte mit einer tollen Kür und einer neuen persönlichen Bestleistung sowohl den diesjährigen Titel als auch die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft. Ihre Teamkollegin Kim Ossner fand wieder zu ihrer alten Stärke zurück und errang den Vizetitel, gefolgt von Jasmin Hartl und Yara Treder, die alle beide ebenfalls eine saubere Vorstellung zeigten. Bei den Juniorinnen U19 sicherte sich Greta Koch Rang drei, Emelie Silzer wurde am Ende mit Platz sechs belohnt.

Im 2er der Schülerinnen U15 überzeugten Nina Langner und Kim Ossner und belegten Platz eins: Die beiden Sportlerinnen sicherten sich in dieser Disziplin damit auch die Qualifikation zur nächsthöheren sportlichen Ebene. Ihre beiden Teamkolleginnen Sandra Decker und Yara Treder holten sich den Vizetitel. Bei den 2er-Teams Juniorinnen ging der Bezirkstitel an die Kissingerinnen Josune Wille und Stefanie Grießer, die sich gleichzeitig über die Qualifikation zur „Bayerischen“ freuten. Greta Koch und Emelie Silzer komplettierten mit Rang zwei das starke Ergebnis für den RSV, der sich über vier Bezirkstitel und die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft in drei Disziplinen freuen kann.

