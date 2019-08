vor 18 Min.

Vier Torhüter stehen in der Spieltagsauswahl

Insgesamt schaffen es 18 Spieler aus dem Altlandkreis Friedberg in den verschiedenen Klassen in die „Elf der Woche“. Welcher Verein dabei am häufigsten vertreten ist.

Von Peter Kleist

Woche für Woche können Fußballfans aus der Region unter www.fupa-schwaben.net, dem Mitmachportal für Amateurfußball, das in Schwaben von der Augsburger Allgemeinen betrieben wird, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen – auch in der Saison 2019/20 ist das so. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Diesmal schafften es 18 Spieler aus dem Altlandkreis – und darunter nicht weniger als vier Torhüter.

Julian Baumann hält den Sieg fest

Den Sprung in die Elf der Woche der Landesliga Südwest schaffte Julian Baumann, der Torhüter des SV Mering. Der hatte mit etlichen Glanztaten großen Anteil am Meringer 2:0-Sieg in Bad Heilbrunn. Auch Stätzlings Torhüter Deniz Eryildirim wurde nach dem 2:0-Sieg gegen Nördlingen II in die Auswahl der Bezirksliga Nord berufen, ebenso wie Gerhard Gleich, der in der zweiten Mannschaft des FCS in der Kreisklasse Aichach zwischen den Pfosten steht. Die Stätzlinger „Zweite“ hatte ihr erstes Spiel in der Aichacher Gruppe mit 2:1 in Oberbernbach gewonnen. Der vierte Keeper im Bunde war Robert Schmidberger vom FC Laimering-Rieden, der es in die Auswahl der A-Klasse Ost schaffte. Er ließ beim deutlichen 5:0 seines Teams zum Saisonauftakt gegen Wulfertshausen II keinen Gegentreffer zu.

Gleich acht Spieler aus Bachern dabei

Der Verein mit den meisten nominierten Akteuren waren die Sport-Freunde Bachern, die es mit ihren beiden Teams in der Kreisklasse Aichach und der B-Klasse Aichach auf nicht weniger als acht Spieler in die Wochenauswahl brachten.

Die Sport-Freunde Bachern I starteten ja mit einem unerwartet deutlichen 6:0 gegen Kreisliga-Absteiger Rehling in die Saison und dieser Erfolg spülte Steven Holzapfel, Viktor Stiebel, Niklas Arnold und den dreifachen Torschützen Peter Schmitt in die Elf der Woche. In der Auswahl der B-Klasse Aichach fanden sich die Bacherner Akteure Tobias Rohrer, Stefan Büchler, Felix Winzer und der ehemalige Spielertrainer Ismail Ayar, der beim 4:0 gegen Mering III auch dreimal einnetzte.

Zwei Rinnenthaler Torschützen nominiert

In die Elf der Woche in der Bezirksliga Nord wurde mit Manuel Tutschka ein weiterer Akteur des FC Stätzling gewählt, in der Wochenauswahl der Kreisliga Ost finden sich mit Elias Bradl und Valentin Riedl die beiden Spieler, die mit ihren späten Toren in der 90. und 91. Minute den 3:2-Sieg des BC Rinnenthal gegen Firnhaberau sichert stellten.

Auch in den Mannschaften der Woche in den A-Klassen fanden sich Akteure aus dem Altlandkreis. In der A-Klasse Ost waren dies Matthias Wörle vom SV Ottmaring II und Christoph Haas vom FC Laimering-Rieden, in der A-Klasse Augsburg-Mitte Daniel Knoll vom Kissinger SC II.

In die Elf der Woche der Bezirksliga Süd, der Kreisliga Augsburg und der Kreisklasse Augsburg-Mitte schaffte es diesmal kein Spieler aus dem Altlandkreis Friedberg, was nicht verwundert, da sowohl der TSV Friedberg, als auch der Kissinger SC und der TSV Merching als Verlierer den Platz verlassen mussten. Mangels Stimmen gab es in der neu gegründeten B-Klasse Aichach-Neuburg diesmal überhaupt keine Elf der Woche.

