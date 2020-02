Vierter Profi-Boxampf für Fatih Dübüs aus Friedberg

Plus Der Fight des 25 Jahre Boxers ist erstmals auf sechs Runden angesetzt. Bislang weist der ehemalige bayerische Amateurmeister eine makellose Bilanz auf.

Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs steht am Samstagabend vor seinem vierten Kampf als Profi. Der 25-Jährige steigt um 19 Uhr in Donauwörth im Boxstudio CPI Boxing-Gym in der Augsburger Straße in den Ring – in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm.

Dübüs, der bei den Amateuren mehrfacher ober- und südbayerischer sowie 2015 letztmals bayerischer Meister geworden war, hat im Profibereich noch eine blütenweißen Weste vorzuweisen. Drei Kämpfe, drei Siege – so die bisehrige Bilanz des Friedbergers, der möglichst bald um die deutsche Meisterschaft kämpfen will. „Für dieses Ziel arbeiten ich, mein Management und mein Trainer sehr hart, um dies so schnell wie möglich zu erreichen“, meinte der junge Boxer.

Noch nicht über die volle Distanz geboxt

In Donauwörth trifft der Friedberger auf den Ungarn Tamas Horvath, der bislang zwölf Kämpfe absolviert hat. Zum ersten Mal in seiner Profikarriere steht Fatih Dübüs vor einem Kampf, der über sechs Runden angesetzt ist.

Seine bisherigen drei Kämpfe, die er allesamt souverän gewonnen hat, waren auf jeweils vier Runden ausgelegt. Über die volle Distanz aber musste der Friedberger mit türkischen Wurzeln noch nie gehen. Im ersten Kampf besiegte er den Bosnier Anel Islamovic bereits in der ersten Runde durch technischen k.o., in seinem zweiten Fight setzte er sich gegen den Serben Bojan Velikovic in der zweiten Runde durch technischen k.o. durch.

Fatih Dübüs machte kurzen Prozess im dritten Kampf

Bei seinem dritten Profi-Auftritt machte Dübüs erneut kurzen Prozess: Er schickte den Ungarn Mozes Vasarhelyi, immerhin die Nummer sechs in der Rangliste seiner Gewichtsklasse, schon nach 2:03 Minuten in der ersten Runde entscheidend auf die Bretter und siegte durch k.o.

Nun steht also Kampf Nummer vier an – wieder in der gewohnten Umgebung in Donauwörth, nachdem er für Kampf Nummer drei nach Nürnberg gefahren war.

Fatih Dübüs hat sich intensiv vorbereitet

Fatih Dübüs hat sich in jedem Fall intensiv mit seinem Trainer Florin Cauna auf Fight Nummer vier vorbereitet und möchte alles daran setzen, auch diesmal als Sieger aus dem Ring steigen zu können.

Der 25-Jährige ist offensichtlich im Profibereich angekommen. Dübüs freut sich auch darüber, dass sich eine Fangemeinde gebildet hat, die ihn bei seinen Kämpfen begleiten und anfeuern.

Karten gibt es an der Abendkasse und auch über Faith Dübüs per Privatnachricht an die Handynummer 0176/35539444.

Lesen Sie dazu auch: Friedberger feiert dritten Sieg im dritten Profi-Kampf Auch Caiuby gratuliert dem Friedberger Fatih Dübüs