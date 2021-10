Der TSV Friedberg geht wieder leer aus

Plus Der TSV Friedberg verliert auch sein zweites Spiel gegen den VC Olympia München. Warum das Team noch zusammenwachsen muss.

Die Friedberger Drittligavolleyballer verlieren auch ihr zweites Saisonspiel gegen die bayerische Stützpunktmannschaft vom VC Olympia München. Beim 1:3 zeigt sich, dass sich das Team um Trainer Jürgen Malter noch finden muss.