Volleyball-Dritte Liga

14:25 Uhr

Friedberg geht wieder in die Knie

Stefan Erhardt und die anderen Spieler des TSV Friedberg unterlagen in Deggendorf knapp. Immerhin steigerte das Team seine Leistung im Vergleich zu den vorherigen Partien deutlich.

Plus Die erste Mannschaft verliert knapp in Deggendorf. Im fünften Satz setzen sich die Gastgeber durch. Warum Trainer Malter dennoch ein positives Fazit zieht.

Von Johannes Fröhlich

Im niederbayerischen Deggendorf hat die erste Herrenmannschaft des TSV Friedberg in einem spannenden und hart umkämpften Match knapp mit 2:3 verloren. Der erste Punktgewinn der Saison der Volleyballer kann jedoch nicht über die dritte Niederlage in Folge in der Dritten Liga hinweg trösten.

