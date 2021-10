Volleyball-Dritte-Liga

10:37 Uhr

Pleite zum Auftakt: Friedberger Männer verlieren Derby gegen Dachau

Zum Saisonauftakt unterlagen die Volleyballer des TSV Friedberg (schwarze Trikots, hier Lennert Husemann) dem ASV Dachau in drei Sätzen. Am Freitag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm.

Plus Gegen den Favoriten ASV Dachau gibt es für die Volleyballer des TSV Friedberg zum Saisonauftakt eine 0:3-Niederlage. Vor allem in Satz zwei sind die Gastgeber nah dran.

Von Johannes Fröhlich

Die Volleyball-Herren des TSV Friedberg empfingen zum Saisonstart in der 3. Liga Ost den ASV Dachau. Nach guter Vorbereitung mit vier Trainingsspielen und einem kurzen Trainingslager war die Vorfreude beim TSV groß. Auch Zuschauer durften unter Einhaltung der 3G- Regeln und Vorlage eines Hygienekonzepts zum Heimspiel begrüßt werden und so fanden sich knapp 100 Zuschauer in der Halle ein. Zusätzlich nutzten etwa 200 User den zur Verfügung gestellten Live-Stream. Die Herzogstädter unterlagen der jungen Mannschaft aus dem Nachbar-Landkreis um Trainer Patrick Steuerwald mit 0:3 zum Saisonauftakt in der TSV-Halle.

