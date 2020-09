15:47 Uhr

Volleyball: Friedberger Männer starten ohne Trainer

Die Volleyballer des TSV Friedberg starten am Samstag in die Saison - allerdings unter erschwerten Umständen.

Von Konstantin Luber

Die Volleyballer des TSV Friedberg starten am Samstag um 18 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim VGF Marktredwitz in die Saison 2020/21. Nachdem die letzte Saison aufgrund des Coronavirus vorzeitig abgebrochen werden musste, liegt das letzte Pflichtspiel schon über ein halbes Jahr zurück.

Aufgrund der strikten Corona Regeln trainierten die Volleyballer zunächst in Kleingruppen im Sand. Seit Anfang August ist das Mannschaftstraining in der Halle wieder erlaubt. Einen Großteil der Saison Vorbereitung hat Christian Hurler als Trainer übernommen. Zuspieler Michael Hurler als auch Mittelblocker Matthias Kaiser haben sich aus der Herren 1 verabschiedet, um den Fokus auf die Verpflichtungen an der Universität zu legen. Zudem werden in der neuen Saison der langjährige Kapitän Julian Birkholz sowie die Erfahrung von Christian Hurler fehlen.

Volleyball: Lücken beim TSV Friedberg

Diese Lücken werden sowohl durch bereits bekannte Gesichter als auch einen Neuzugang geschlossen. In den Heimspielen dürfen sich die Fans auf Andreas Eichhorn sowie Benni Sauerstein freuen. Zudem ist Zuspieler Jannik Birkholz nach seinem Auslandsaufenthalt in den USA wieder zurück. Aus der Herren 2 des stößt mit Johannes Fröhlich ein weiterer Zuspieler zum Team, der bereits in der letzten Saison Drittligaluft schnuppern konnte.

Der letztjährige Trainer Fabian Gumpp wird die Mannschaft im Außenangriff verstärken und nicht mehr als allein verantwortlicher Trainer zur Verfügung stehen. Da die Suche nach einem neuen Trainer erfolglos verlief, wird sich das Team selber trainieren. Als echter Neuzugang vom TSV Unterhaching wird Kris Korbankolev das Team als Libero verstärken.

Der Kader des TSV Friedberg

Zuspiel Jannik Birkholz , Johannes Fröhlich



, Mittelblock Paul Décombe, Benni Sauerstein , Andreas Eichhorn , Lennert Husemann



Paul Décombe, , , Außenangriff Christian Pohl , Stefan Erhardt , David Strobel , Fabian Gumpp



, , , Libero Hannes Steffan , Kris Korbankolev, Diagonalangreifer Michael Stöcker , Konstantin Luber



