Friedberger Volleyballer holen ersten Saisonsieg

Plus 3. Liga Die TSV-Männer besiegen die DJK München-Ost klar mit 3:0 und bejubeln ersten Saisonsieg. Vor allem in den ersten beiden Sätzen geht es eng zu

Gegen das Team vom VC DJK München Ost gelang den Volleyballern des TSV Friedberg endlich der erste Sieg der noch jungen Saison. Dabei blieben die Mannen von Trainer Malter sogar ohne Satzverlust.